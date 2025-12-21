喜歡韓系療癒手繪感？韓國文青牌 ooowl 台灣首店在東區，SEVENTEEN 文俊輝同款帽也找得到

以療癒手繪塗鴉為核心的韓國品牌ooowl，將藝術、穿搭與日常物件串連起來，風格看似隨性，卻有著很高的療癒感，也因此快速累積人氣，這次更將海外首店選址台北東區，本篇帶你一探店內有什麼好買好逛！

童趣手繪感的療癒系品牌ooowl

韓國品牌 ooowl 由擅長繪畫創作INA與藝術視覺P雙人藝術家組合 INAPSQUARE 所創立，兩人的創作風格以黑白手繪線條與幽默可愛的符號為主，看似隨性的筆觸卻有著極高的療癒氛圍，近年在首爾舉辦的展覽更是場場掀起排隊潮。

ooowl 的設計特色在於「剛剛好的可愛」，標誌性的笑臉符號、手繪愛心、塗鴉文字與圓潤小熊，都以黑白線條或低彩度色系呈現，讓整體的風格有著清爽單純的童趣感，這樣的手繪圖案與文字在 T 恤、大學 T、針織外套以及生活用品上呈現，就像為生活中加入的讓人會心一笑的可愛細節，而台灣首店的整體風格也是延續這樣的品牌調性，簡單、純粹又帶點可愛！

SEVENTEEN 文俊輝同款帽也買得到

除了療癒感的插畫讓 ooowl 積累不少人氣，韓星們的私服穿搭也是原因之一，其中人氣男團 SEVENTEEN 成員文俊輝（Jun）在私服造型中配戴過的手繪笑臉棒球帽，就掀起同款搶購熱潮，本次在台灣專門店中也能找到同款。

ooowl亮點單品推薦

塗鴉文字 T 恤 NT.1,480

隨性手寫的塗鴉線條帶著療癒氣息，卻不顯幼稚，搭配中性寬鬆版型，男女都能輕鬆駕馭，是那種會忍不住想天天穿的日常款。

塗鴉立體愛心大學 T NT.3,380

以彩線裁布縫製出的愛心與文字細節，讓圖案更立體，也替休閒單品增添存在感，搭條丹寧或運動褲就很有型。

塗鴉棒球帽 NT.1,380

簡單的帽型上加入品牌標誌性的手繪線條與笑臉符號，低調卻很有記憶點，不會過於搶戲，卻能為整體造型加分。

