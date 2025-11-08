喜灣重劃區 民盼規畫醫療用地

台南市南區部分地區交通不便，加上區內又沒有大型醫院，導致老人家就醫困難，居民爭取在喜灣重劃區規畫醫療用地。對此，市府表示，以地區醫院1、200床的規模約需0.5公頃土地，將請國土管理署協助評估設置醫療專用土地的可行性，並參考台南市立醫院的模式建置地區醫院。

據了解，位於南區的喜灣重劃區面積約29.59公頃，係結合住宅、商業、觀光發展的新興區域。該重劃區已於去年底完工，預計今年底前完成土地點交與啟用，未來將整合台86線的交通優勢、黃金海岸景觀，打造「台灣邁阿密」的觀光休閒帶。

不過，市議員林美燕認為，南區有近12萬人為全市人口數第5大行政區，尤其最南端的灣裡地區居民就有2萬5000多人，當地不少長者年紀大身體出現病痛，但因南區並沒有大型醫院，過去老人家想看病只能搭公車再轉車，在地方不斷爭取下，目前雖有公車停靠成大醫院，但班次與路線並不理想，地方民眾希望區內有大型醫院，方便長者就醫。

林美燕指出，喜灣重劃區是公辦重劃，目前正在辦土地登記，雖然重劃後可為地方帶來產業發展及就業機會，但老人家最關心的卻是到底有沒有規畫醫療用地？

市長黃偉哲認為，地區醫院如果規畫1、200床，大約需要0.5公頃的用地，市府會跟國土署爭取一塊地，對外招商，可比照台南市立醫院的模式經營。

市府地政局也說，南區喜灣重劃區現有土地使用分區，包含觀光發展特定專用區、商業區及住宅區，並無醫療專用區。至於區內可否興建醫療院所？市府都發局強調，根據都市計畫規定，商業區及住宅區均可設置小型醫院與一般診所。重劃後區內土地多為國有，將由市府衛生局評估地區醫療需求，並請國有土地管理機關參考規畫。