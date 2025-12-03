喜烙奇－高智能AI創意烙畫 從演算法到藝術創作的手感溫度

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部所屬國立彰化生活美學館自114年12月3日至12月28日，於第三展覽室舉辦「喜烙奇－高智能AI創意烙畫」展覽，由藝術家高智能展出34件創意烙畫作品，以獨特的AI及烙畫創作語彙，帶來一場關於藝術、科技與材質之間的深刻對話。

高智能擅長融合造形與敘事思維，在插畫及設計領域深耕多年。自2019年起，他開始接觸以人工智慧生成影像的創作模式，他意識到演算法能批量製造圖像，創作的界線正在被重新定義。然而，他選擇回歸本質，將創作重點放在烙畫與材料特性，並以臺灣百年老檜木為主要創作媒材。經過時間洗鍊的木料，擁有獨一無二的風化節眼、年輪及外型，成為高智能重要的創作靈感。

烙畫又稱為燙畫、火筆畫，是以火燒熱烙鐵後，在物體上熨出烙痕作畫。烙畫可燙出豐富的層次與色調，為作品創造立體感。高智能的作品多以大自然為主題，並依檜木紋理進行創作，將朽木「畫」為神奇的作品。

創作時，他依檜木材料的自然紋理構思圖像結構，讓木材特質引導作品的創作方向，再運用AI生成構圖草案，藉此探索整體意象，而後再透過烙筆完成作品。高智能認為，在創作的過程中，AI能協助延展思維、發散想像，然而最終必須回歸烙畫創作的手感與溫度，彼此共構出工藝新樣貌。

在創作風格上，高智能的作品兼具東方美學的內斂特質，以及現代設計的結構感。他將AI生成的構圖視為「靈感的種子」，再以傳統工藝的手法重新詮釋，創造出技術與材質之間的張力，每件作品都像是時代交替的見證者，在傳統創作方式與演算法之間尋找平衡點，也在木材的紋理中感受自然與時間的變化。

本次展覽以「喜烙奇─高智能AI創意烙畫」為題，「喜烙奇」一方面取臺灣檜木的日語發音「Hinoki」為諧音，另一方面也用以表現烙燒檜木時所產生的香氣及特殊效果。誠摯邀請各界蒞臨參觀，透過這次展覽體會烙畫的溫度與材質的生命力，並感受藝術創作結合人工智慧的無限潛能。