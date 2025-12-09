喜獲公假15天！台積電員工被教召怕HR擋 網笑：恭喜放風

近日一名台積電員工表示，他查詢教召系統，意外發現自己被列入明年8月的教召梯次，嗨喊「喜獲公假15天」，不過讓他擔心的不是教召，而是「公司人資會不會擋下來」，貼文曝光後笑翻50萬名網友。

原PO發現自己被列入明年8月的教召梯次，嗨喊「喜獲公假15天」。（示意圖／宋玉寧攝）

原PO在Threads上發文表示，由於115教召已經開放查詢，於是他好奇點開系統，結果意外發現自己被排入明年8月1日至8月14日的召訓梯次，讓他興奮表示「喜獲公假15天」，不過也因此擔憂詢問，「這樣是不是會被人資擋下來QQ」。

貼文迅速引發熱議，網友紛紛笑翻留言，「之前學長教召回來，整個人神清氣爽，容光煥發，他說好久沒有過那麼健康的生活了」、「上次去有遇到GG的學長，他說去教召比較爽，笑死」、「在台積也是跟當兵一樣， 去教召搞不好比較輕鬆」、「那14天是我當年最快樂的14天」。不過也有人提醒，「不要高興的太早，你這個時間是漢光演習，教召最硬的那批」。

針對人資是否會擋下教召，網友議論紛紛。（示意圖／美聯社）

此外，針對人資是否會擋下教召，網友也熱烈討論，「過來人經驗，你下次查時間可能會延後，之後前一個月收到軍方電話說你要教招，再過半個月查就發現教招沒了」、「人資怎麼擋，教召最大吧」、「基本上前一年就要辦理緩召，中獎就是去」、「恭喜放風！」、「不行，免教召有名額限制，中簽代表你不夠重要，就是要去；題外話，我在職期間教召過兩次」、「我今年召同梯的台積電都有來，台積電以前都不給召，後來政府說你們再不給召要取消研發替代役名額，後來就基本上都有召」。

