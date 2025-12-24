喜獲6千元獎金！網見「優良職業汽車駕駛人」資格：深感佩服

王姓駕駛獲選「優良職業汽車駕駛人」，將得新台幣6千元獎金。圖／翻攝自Threads@brad.wang.73

一名駕駛在社群分享，日前監理站突然來電，指出其可獲得獎金新台幣6千元，消息一出，網友震驚「有這麼好康的事！」同時擔憂可能為詐騙手法之一；事實上該名駕駛被獲選「優良職業汽車駕駛人」，見申請參選條件，令網友感嘆「不違規的職業駕駛真的好少見」，相當不容易。

日前王姓駕駛在社群分享，監理站突然來電通知，獲選「優良駕駛」，興奮道「這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了」，喜獲6千元獎金；貼文曝光，網友紛紛感嘆「在江湖走不挨刀不容易」、「先祝福你旅遊愉快，也請繼續保持優良記錄」、「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」。

不過許多網友好奇，究竟成為「優良職業汽車駕駛人」有什麼條件？根據交通部公路局官網，優良職業汽車駕駛人遴選預計於每年5月1日至6月30日期間報名，對象應具中華民國國籍，並持有執業登記證，或是職業工會或本市汽車駕駛員職業工會之會員。

網友見優良職業駕駛人申請條件，深感佩服。示意圖／photoac

針對優良職業汽車駕駛人遴選資格，則應具備以下條件，包括最近2年內在本市或其他公路主管機關未曾當選優良或資深典範職業汽車駕駛人者、於同一服務單位連續擔任駕駛人滿3年以上，或營業小客車駕駛人領有執業登記證在3年以上繼續執業，且無不良紀錄者、最近5年內未受有期徒刑以上之宣告、最近3年內駕駛車輛無違規及肇事紀錄者，及服務成績優良或有特殊事蹟，足資表揚者。

優良職業駕駛人報名條件曝光，網友也震驚，台灣的測速照相機出了名的多，且檢舉魔人到處皆是，「在鬼島開車能入選優良職業駕駛絕對是人上人」、「在台灣沒有被開過紅單，就是你！太厲害了」，引發討論。



