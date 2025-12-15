喜翔主動邀請拍影集 《百分之一》郭方儒受鼓勵「突破撞牆期」

郭方儒為《百分之一相對論》總導演。（陳俊吉攝）

郭方儒在全台首創沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》擔任總導演，也親自撰寫4個取材於台灣在地、可以引發共感的單元劇本。節目即將於2026年1月4日播出，他除了謝謝爸爸、資深製作人郭建宏的支持，也特別感謝演員喜翔的力挺和鼓勵。

郭方儒坦言，在製作完第1單元「月明村的虎靈傳說」後感到沮喪、徬徨，面對探員們詢問何時要再拍攝，他也一度不知如何回應，「其實那時候第2、3單元的故事寫的差不多了，但身邊沒有人要看，因為覺得字太多，不想看」。

廣告 廣告

製作《百分之一相對論》為郭方儒的夢想。（陳俊吉攝）

雖然迷惘，他還是按照進度的邀請演員擔任單元的NPC，當他要向首次接觸結合沉浸式、密室逃脫、劇本殺三元素拍攝內容的喜翔解說時，喜翔搶先興奮的問他「我好喜歡這故事，我們來拍成影集好不好？」之後每次遇到，喜翔也會再次誇獎他對於劇本的喜愛。

喜翔的真情流露，振奮了郭方儒也讓他更有動力的繼續創作，「有時候其實也不是想要什麼東西，但是身為創作者，能讓別人真的看到你的創作，然後說『我好像知道你在幹嘛』的時候，內心是滿有成就感的」。

郭方儒（左）、宋偉恩回憶拍攝的點點滴滴。（陳俊吉攝）

《百分之一相對論》共有4個單元，試播集單元「川弜築舍失蹤事件」早在3年前完成拍攝，相隔一年接著拍攝第1單元「月明村的虎靈傳說」，再隔1年接著拍攝第2、3單元「歡迎來到黎明別館」和「梅花梅花幾月開」。

無奈在拍攝2、3單元期間，探員之一的陳零九因閃兵案離開節目，後續由黃偉晉加入團隊拍攝。面對一直都是團隊「大腦」的陳零九離開，郭方儒對剩下的探員不感到擔憂，反倒樂見他們重新定位，各自在新的領域成長，「有點被迫大家都要長大，不能都仰賴其他人是解謎擔當，這樣子對團隊也是一個滿好的一個加分」。

郭方儒（左）、宋偉恩一同接受專訪。（陳俊吉攝）

他說，當初會找黃偉晉加入，除了看到黃偉晉在「狼人殺」的精準表現，也因為黃偉晉反差深深吸引著他，「其實我當初找他們幾個，就是因為我很喜歡看到反差，偉晉是反差代表、偉恩也是，外表高高帥帥，但是突然會發瘋那種」，經過多方面的考量，最終邀請黃偉晉加入。

《百分之一相對論》由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍；背景設定由來自神秘組織TDIP時空調查局派遣的時空探員陳漢典、黃偉晉、潘君侖、梁以辰、宋偉恩和本本，肩負著導正這個世界上出現的亂流的使命，還原那百分之一的真相。《百分之一相對論》2026年1月4日起，每週日晚間10點在緯來綜合台、晚間12點於LINE TV首播；1月10日起，每週六晚上10點在三立都會台播出。

更多中時新聞網報導

NBA》三巨頭累趴 快艇晚節又不保

李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬