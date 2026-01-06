喜訊嚇壞全網！崔容俊、Lia Kim婚紗照真相揭曉 他1句話再掀熱議

記者陳宣如／綜合報導

南韓舞蹈界近日上演一場「假婚訊風波」，知名編舞家崔容俊與Lia Kim日前突然在Instagram曬出多張婚紗照，並標註神秘日期「2026.1.24」，一度讓網友與粉絲猜測兩人是否將結婚。不過昨（5）日兩人終於揭曉答案，表示這組婚紗照並非婚訊，而是為1月24日即將舉辦的舞蹈企劃活動《2025 Choreo Awards》所拍攝的宣傳照，澄清消息一出，崔容俊的一句話卻再度引發討論。

Lia Kim（左）、崔容俊（右）公開澄清兩人並沒有結婚。（圖／翻攝自IG @choreoawards）

先前曝光的照片中，Lia Kim身穿白色婚紗，展現舞台上少見的優雅氣質；崔容俊則以西裝現身，兩人時而背靠背、時而俏皮互動，崔容俊甚至從背後用手機捕捉Lia Kim側臉，畫面親密而生動。3日婚紗照一曝光，不少圈內好友包括SEVENTEEN成員HOSHI、舞者HARIMU、Mina Myoung與歌手崔叡娜都在留言區表達驚訝，網友則紛紛猜測：「真的要結婚了嗎？」、「這是特別企劃嗎？」

崔容俊（右）、Lia Kim（左）突然曬出婚紗照，許多藝人都震驚留言。（圖／翻攝自IG @liakimhappy、tamzin_choi）

《2025 Choreo Awards》活動主辦單位5日透過社群平台公開澄清影片，親自揭曉這場「婚紗照風波」的真正答案，幽默表示：「我們沒有結婚，是跟舞蹈結婚了。」正式替網路上瘋傳的結婚猜測畫下句點。影片中，Lia Kim與崔容俊一同現身說明，坦言這組婚紗風格照片其實是為活動宣傳所拍攝的驚喜企劃，沒想到曝光後引發外界高度關注，甚至讓不少人當場「被嚇到」。

Lia Kim也親自補充表示：「我們是非常好的朋友，希望大家不要誤會。」不過，崔容俊則在一旁笑著補上一句：「其實，我覺得有點可惜。」一句話立刻再度點燃討論熱度。影片曝光後，粉絲留言區瞬間炸鍋，不少人笑稱「還以為你們真的結婚了，害我期待了一下」，也有人直言支持兩人從多年好友關係發展成戀人，話題持續延燒。

舞蹈企劃活動《2025 Choreo Awards》主辦單位昨日公開拍攝影片並幽默表示：「我們沒有結婚！是跟舞蹈結婚了。」（圖／翻攝自IG @choreoawards）

Lia Kim與崔容俊均為K-POP舞蹈界重量級人物，兩人同為「1MILLION舞蹈工作室」核心成員。Lia Kim是工作室共同創辦人及創意總監，曾參與宣美〈Gashina〉、華莎〈Maria〉、TWICE〈TT〉及BLACKPINK〈JUMP〉等舞蹈設計作品，近期也透過Mnet節目《街頭女戰士2》獲得更多大眾關注。

崔容俊則擔任1MILLION舞蹈工作室理事，曾為EXO、BTS、Wanna One、SEVENTEEN、TWICE等多組頂級偶像團體編舞，也曾擔任Mnet《PRODUCE》系列選秀節目導師，兩人在舞蹈圈影響力深遠。

崔容俊（右）、Lia Kim（左）突曬婚紗照，引發K-POP圈一片震驚。（圖／翻攝自IG @liakimhappy、tamzin_choi）

