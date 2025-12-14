喜迎年金「停砍」樂極生悲 反年改大將李來希深夜自摔掛急診

政治中心／程正邦報導

終止年金遞減！前日才盛讚藍委「沒有缺席」

全國公務人員協會前理事長、反年金改革運動的重要代表人物李來希，近日心情可謂大起大落。就在立法院前（12）日，國民黨團憑藉人數優勢三讀通過了反年改相關修法，確定停止遞減公教人員的退休金。這場長期以來備受爭議的年金改革大戰，終於暫時畫下句點。

員警到場對李來希進行酒測。（圖／翻攝自李來希臉書）

李來希昨（13）日透過社群平台慶祝這項勝利，字裡行間充滿了激動與欣慰。他特別點名感謝國民黨立法院黨團的全體成員，並強調「這次 52 位在野黨立委一位都沒有缺席，全程參與這場戰役，讓人感動」。他形容在大戰中存活下來的心情格外清爽，猶如「晴空下健走，有點重見天日的喜悅」，並表示所有夥伴都會永遠記得 2025 年 12 月 12 日這一天的這一役。

李來希昨天才剛高興po文慶祝修法，沒想到晚上就po出自摔躺在病床的照片。（圖／翻攝自李來希臉書）

停電夜騎車找食 路口緊急煞車釀意外

然而，這份喜悅並未持續太久。就在慶祝修法成功的當天，李來希本人卻發生了意外自摔事件，直接躺進了病床。他隨後在個人臉書發文還原了事發經過：吉安鄉突然全鄉停電，他便與太太騎腳踏車出門找飯吃。由於大範圍停電，連道路上的紅綠燈也全數熄滅，就在一個路口，他因緊急停車而自摔，當場倒地不起。

救護車隨即將他送往鄰近的慈濟醫院急診室。經核磁共振（MRI）檢測，確認頭部無大礙，但 X 光掃描結果顯示，他的右肩膀骨折並脫臼。

李來希PO出傷勢照，自嘲樂極生悲。（圖／翻攝自李來希臉書）

醫師巧手復位 四週禁提重物

所幸，意外雖驚險，但處理及時。李來希對慈濟醫院的醫療團隊表示高度讚賞，他提到，年輕醫師醫術高明，在為他進行全身麻醉後，成功地將右肩骨頭「喬一喬」，便使脫臼歸位復原。他無需住院，直接返家休養。

李來希在病房擺拍：「老虎死也要有個好死樣！」（圖／翻攝自李來希臉書）

雖然傷筋動骨，未來 4 週內不能開車與提重物，讓他大嘆接下來的日子難過了，但他仍不忘保持其一貫的硬漢風格，幽默地表示：「痛歸痛，形象仍然要維持，老虎死也要有個好死樣！」並上傳了擺拍的病床照留念。

李來希最後自嘲樂極生悲：「才完成退休金停止遞減的大案，本想找人慶祝一下，竟然發生這等慘事，無奈啊！」

