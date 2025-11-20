喜迎新黨員 鄭麗文：對兩岸和平有幫助的人都願意見

國民黨主席鄭麗文。（中時新聞網）

國民黨主席鄭麗文上任後把增加黨員當成要務，中華戰略學會20日率150人加入國民黨，鄭麗文親頒黨證。鄭麗文強調，國民黨每分每秒都要為兩岸和平尋找曙光跟契機，「對兩岸和平有幫助的事情我都願意做，對兩岸和平有幫助的人我都願意見。」

鄭麗文表示，中華戰略學會行動力與執行力非常強，短時間內號召150人入黨，男女老少皆有，不僅有年輕人加入，也有一位已超過80歲的二二八事件受難者家屬，這代表他不是國民黨失聯黨員，而是他此生第一次決定加入國民黨。

鄭麗文說，中華民國歷經風雨屹立不搖，如今東北亞局勢一觸即發，很可能昨天還風平浪靜，明天卻戰雲密佈，領導人一言興邦，一言喪邦，影響不只人民福祉甚至區域安全，因此她再三強調，台海無事，不僅日本無事，世界都無事。

她提到日前與日台協代表片山和之見面時，片山特別提到國民黨總裁蔣中正與日本過去非常深的情誼關係，鄭麗文說，後來雖然爆發大戰，但蔣中正穩住了亞洲戰場並打勝了艱困的戰爭，她也不允許任何戰爭發生在台海，要避免可能的戰火。

鄭麗文強調，藍白領導人開誠佈公的團結難能可貴，今天的局勢不容許計較小恩小益、小私小利，而是國家大義、區域和平、人類福祉，台海戰爭是全人類災難，因此國民黨今天開始每分每秒都要為和平創造機會，找到曙光跟契機，「對兩岸和平有幫助的事情我都願意做，對兩岸和平有幫助的人我都願意見。」

鄭麗文說，國共必須先和解，台灣有殖民血淚歷史，回歸中華民國之後，又歷經各種波折，包括二二八事件，因此她堅定和解這塊路，要撫平傷口而不是在傷口上灑鹽，不再讓仇恨在台灣土地蔓延，不讓撕裂跟對立找到可以生根發芽的空間。

鄭麗文表示，只有和平這條路，台灣才有活路、才有未來、年輕人才能安身立命，國際社會都支持兩岸「對話取代對抗」，兩岸必須和解必須對話交流，開創穩定和平，這是全世界國家都樂見、都期待、都支持的正確道路。

