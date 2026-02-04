喜迎春節 南勢地區啟動疏運及交管

《圖說》南山福德宮接駁車時間表。〈南山福德宮官網〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆過年腳步漸近，春節期間民眾至烘爐地南山福德宮參拜人潮眾多，新北市中和區公所因應南勢地區春節期間疏運措施將自初一至初六（2月17日至22日）實施，為期6天。協調交通局、中和分局及廟方啟動道路交通管制及接駁車等疏運措施。

中和區公所表示，春節期間對民眾至南山福德宮參拜行經興南路段實施管制並設置專用車道，管制路段為：興南路二段/華新街口至興南路二段/興南路二段159巷口為機動調撥車道；興南路二段159巷口至興南路二段北二高橋下為調撥車道，另興南路二段159巷口原則禁止左轉。自小客車請依警方引導通行。

此外，接駁車運輸方面，已設置太湖山莊及華夏科大兩個接駁站供民眾上山並開放免費停車，請民眾多加利用。