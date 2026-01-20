喜迎紫斑蝶大軍 茂林開出賞蝶專車

台北市 / 綜合報導 又來到落羽松最美麗的季節，準備好帶上相機和腳架去追美景了嗎？每年冬季，都是觀賞落羽松的黃金時期，樹葉從綠色轉變為金黃、橘紅色；而其實台北市也有多個欣賞落羽松的景點，包含台北士林原住民主題公園，內湖大湖公園等都換上暖色外衣，夢幻景致吸引大批遊客爭相打卡。一整片落羽松披上金黃色橘紅色衣裳，就像走進童話世界，這裡是台北士林，原住民文化主題公園，每年12月中到隔年1月，是觀賞落羽松的最佳月份，隨著氣候漸漸變色，由澄黃轉紅，交織成冬季限定美景，就算是平日白天，依然吸引許多遊客。左拍拍右拍拍，每一個角度都來上一遍，但如何拍的美照或是大景，也是一門學問，民眾說：「今天就想說以大地色為主，所以會有那個黑色咖啡色的搭配，我覺得滿值得的，因為如果要到這邊(落羽松)可能，好像很多地方都是在桃園或是新竹，所以我覺得在這邊就是一日遊，我覺得滿方便的。」、「我們拍很多，(你們手機拍了幾張照片)100張，那個涼亭拍照比較漂亮，從裡面然後拍出來。」整個公園滿滿都是人，就像是大型攝影比賽，除了當另一半的最佳攝影師，也有人帶毛小孩一同出遊，民眾說：「想說休假帶狗狗出來散步，(毛小孩)看起來滿喜歡的，之前有來過一次，然後它有陽光，我覺得不同的感覺，(所以是第二次來回訪)對。」還有人選擇在一旁草皮野餐，欣賞絕美景色，民眾說：「我們有那個野餐墊，然後還有自帶音響，還有做那個羊毛氈，還不錯只是就滿冷的。」而在台北市，另一個可以在橘紅景色下邊野餐邊賞落羽松的最佳景點，就是內湖大湖公園，週末時間一眼望去，滿滿都是野餐人潮，要在這季節限定美景中，留下美好回憶。 原始連結

