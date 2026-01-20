喜迎紫斑蝶大軍 茂林開出賞蝶專車
〔記者蘇福男／高雄報導〕每年冬季茂林山區迎來壯觀的紫斑蝶越冬景象，成群飛舞於山谷之間，形成全台極具代表性的生態奇觀，茂林國家風景區管理處即日起推出「2025-2026茂林賞蝶主題遊程專車」，串聯六龜、茂林、桃源及屏北地區，帶動周邊觀光復甦。
茂管處表示，此次主題遊程規劃多條路線，包含一日遊和二日遊行程，行程內容涵蓋茂林賞蝶步道、多納部落散策、原住民文化園區、旗山老街、十八羅漢山遊憩區及寶來不老溫泉區等知名景點，遊程結合賞蝶導覽、部落體驗、在地美食與手作活動，更加入溫泉泡湯行程，遊客可更全面了解紫斑蝶生態和茂林地區的自然與人文特色。
茂林賞蝶主題遊程專車即日起開放報名，名額有限，活動資訊可至茂管處官網 (https://www.maolin-nsa.gov.tw)或追蹤茂管處 Facebook 粉絲專頁「Fun心遊茂林(茂林國家風景區)」(https://www.facebook.com/Fun.Maolin/)。
