喜迎聖誕行情 美股標普道瓊再創新高 、台積電ADR漲0.62％

美股平安夜提前收盤，標普500指數與道瓊工業指數再創新高。（示意圖：motion elements）

聖誕節前夕交易時間縮短，美國股市平安夜提前收盤，儘管交易量因假期而顯著下降，但市場情緒依然樂觀。美股標普500指數與道瓊工業指數再創新高。台積電ADR上漲0.62％，收298.80美元。（請聽AI報導）。

美國股市在聖誕節前夕的交易日中提前收市，投資人對未來的經濟復甦和企業盈利前景的樂觀預期，推動了股市的上漲。根據華爾街傳統，若市場在聖誕節至新年期間表現強勁，通常預示著來年初的股市走勢也將向好。

美股週三收盤，道瓊工業指數上漲288.75點，漲幅為0.60%，收在48731.16點，標普500指數上漲22.26點，漲幅為0.32%，收在6932.05點，那斯達克指數上漲51.47點，漲幅為0.22%，收在23613.31點，費城半導體指數上漲19.82點，漲幅為0.28%，收在7204.37點，台積電ADR上漲1.85美元，漲幅為0.62％，收在298.80美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。