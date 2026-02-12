喜迎馬年團圓共飲 拒絕酒駕平安同行

【記者 宋祥霖／高雄 報導】今年農曆春節連續假期自115年2月14日星期六至2月22日星期日長達9天。過年期間與親朋好友團聚、或參與公司行號尾牙、應酬活動，在歡聚小酌之餘，請務必遵守交通安全規則，守護自己與他人的安全。

鳳山分局提醒您：「酒精助興一時，酒駕後悔一世」。警方將全天24小時加強取締酒後駕車，並持續至提供酒精性飲料的餐飲營業場所辦理交通安全宣導活動，請商店家宣導喝酒找代駕、安心回家嘸免驚，透過與業者的合作，提升業者應盡社會責任，協助代客叫車服務，共同防制酒後駕車發生交通事故。

也提醒市民朋友喝酒不開車、開車不喝酒，切勿貪圖一時方便及僥倖心理而釀成災禍，可以選擇「酒後代駕預約」，人車安全到府。或「指定駕駛」，請熟悉的親友協助接送。也可以「善用大眾運輸」，或「搭乘計程車」，建議可結伴搭乘，在車上仍需注意四週情況、提高警覺。即使是前一天晚上喝了酒，隔天早上也應避免駕車，因為體內可能仍有未代謝完的酒精，影響駕駛安全。酒駕不僅會受到法律的嚴懲，還可能導致嚴重交通事故，造成無法挽回的損失，依據道路交通管理處罰條例規定，酒駕者將面臨高額罰款、吊銷駕照、吊扣牌照，甚至刑事責任。

鳳山分局在115年加強重要節日安全維護工作期間內將持續貫徹高雄市政府酒駕零容忍政策，持續展現打擊酒駕決心，加強喝酒場所週邊攔檢稽查，再次呼籲市民朋友，醉不上道、平安過年。（圖：記者宋祥霖翻攝）