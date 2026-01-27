喜迎馬年護平安 麻豆警攜手海埔池王府推王爺馬符令吊飾

麻豆分局長洪國哲展示超萌的王爺馬符令平安吊飾。（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊／麻豆報導

迎接馬年到來，麻豆警分局與海埔池王府攜手推出「王爺馬符令平安吊飾」，結合傳統池府千歲王爺馬文化與現代警政宣導，麻豆分局將於臉書粉絲專頁舉辦有獎徵答活動，只要參與活動就有機會獲得。

麻豆警分局長洪國哲指出，麻豆海埔池王府是轄內的信仰中心，跨界推出手作的「王爺馬符令平安吊飾」，象徵「一馬當先」寓意，讓民眾在金馬年不僅有神明庇佑，更有警方守護，祝福「馬到成功、財源廣進」。

可愛的王爺馬吊飾為手工刺繡，馬兒背上繡著鮮紅亮眼的「金錢袋」，象徵金馬送財、富貴入袋，祝賀新的一年財運亨通，吊飾配備兩款特製布標，其中黃色布標印有「海埔池王府」池府千歲的神聖符令，象徵神明護佑、鎮煞祈安；深藍色布標則印上警徽及「治安平穩、交通順安」字樣，代表警方守護地方治安與交通的堅定決心。

洪國哲強調，這次與海埔池王府的聯名吊飾，是希望傳達「反詐騙」與「交通安全」訊息，透過民眾喜愛的文創平安吊飾，更貼近大家的生活，這款吊飾不僅是象徵平安的吉祥物，更傳遞警方守護地方治安與交通的信念。