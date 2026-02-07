喜迎馬年！石化事業部邀7位名師揮毫春聯贈鄉親

【記者 王雯玲／高雄 報導】為迎接農曆新年到來，台灣中油公司石化事業部於今（7）日上午在林園夜市舉辦「迎新贈春聯」活動，特別邀請7位書法老師現場揮毫，免費致贈春聯給林園地區鄉親，與民眾一同感受濃厚的新春氣息。

活動現場氣氛熱絡，許多民眾一早便前往排隊等候。書法老師們專注揮筆，將新年祝福一筆一畫融入春聯之中，不同字體與風格各具特色，也讓前來索取春聯的鄉親在欣賞書法藝術之餘，更感受到傳統文化的魅力。

活動當天，由石化事業部公關組經理龔介宇率領公關團隊到場與民眾互動，並向鄉親們表達新年祝福。龔介宇表示，透過舉辦迎新贈春聯活動，希望能與在地居民分享節慶喜悅，並祝福大家在新的一年平安健康、事事順心。

本次活動共準備1,000份春聯，由楊德勝、吳桂猛、劉仲、王小林、李進宗、王苡蘋及王畯銨等7位書法老師親筆書寫。活動自上午9時開始，書法老師們持續揮毫至近中午，毛筆與墨香不間斷，只為將滿滿祝福送到每位鄉親手中。

隨著春聯一份份送出，現場洋溢著歡喜笑容，活動也在中午前順利落幕。石化事業部期盼藉由文化活動持續深耕地方，拉近與鄉親之間的距離，並祝賀大家新春愉快。（圖／記者王雯玲翻攝）