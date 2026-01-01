喜迎馬年 紫南宮贈招財錢母與套幣10萬信眾排長龍

紫南宮莊秋安主委說今年的千里馬會幫大家聚財。（記者扶小萍攝）





2026年迎接馬年，南投縣竹山鎮聞名的土地公紫南宮元旦一早展開發送信眾馬年招財錢母活動，多日前現場已排滿各地的民眾，1日上午估計至少有10萬人排隊等候，主委莊秋安說土地公體恤天氣寒冷人潮眾多，提前發送並延後截止，強調土地公婆非常貼心，大約到11點結束排隊，希望每位到場排隊的信眾都能領到錢母。

儘管天氣冷冽，想要索取馬年錢母或碰運氣、領到套幣的民眾非常踴躍，隊伍排到紫南宮向農民借農田供大家排隊，上午估計約有10公里遠。

廣告 廣告

第一位領取錢母的張先生為幫母親祈福排了10多天。（記者扶小萍攝）

莊主委展示馬上發財的套幣指出，今年秩序天氣都特別佳，排隊人數較往年多大約排至10公里，主要是馬年套幣「馬上發財」非常精緻大家搶著要，很多人一週前就來排隊，5千號碼牌一早就發完，應該逾10萬人來。今年準備的量較往年多一倍，大家都會領到。

莊主委加碼送身心障礙、行動不便民眾。（記者扶小萍攝）

莊主委也表示今年會安排其他活動贈錢母，並頻繁增辦捐血發錢母活動。在景氣不佳環境下，紫南宮今年借還金仍較去年增5%，借金逾4億，還金大約近7億，將會做公益回饋社會。

彩蛋藏好禮，這位民眾領到金戒指。（記者扶小萍攝）

至於馬上發財套幣的放置，莊主委建議置於進門可見到較寬敞的地方，馬頭朝外，馬背有聚寶盆，千里馬奔騰迅速，可幫大家聚財。錢母上也有馬到成功的字樣，祝福大家馬上發財馬到成功。莊主委也呼籲檢調查出坊間不少仿冒品甚至有詐騙，收到的和真品不一樣，請大眾勿上網購置。可以排隊或捐血領取，來拜土地公捐點小錢也會贈送錢母。

現場大批民眾排長龍。（民眾提供）

昨日天氣較冷，紫南宮也發送暖暖包、簡便雨衣防寒，莊主委說還送在地冬筍餅地瓜餅止飢。

第一名來自彰化秀水的張先生12月19日就來排隊了，主要是要幫母親祈福，他是第三度來排隊，終於在今年拔得頭籌。第二位也是來自彰化北斗的張先生，因為覺得拿到錢母過得很順遂，今年是第9年來排隊。

竹山鎮長陳東睦也到場和莊主委等一同提前在8時30分發送，計有5000個金雞蛋，內有一錢金戒指12只、20個6千元紅包、精裝套幣、馬年福氣項鍊和2千多個金錢母等好禮，未領到金雞蛋者都贈送招財錢母。大家井然有序的領取後紛紛開獎，果然出現不少的現金或戒指等大獎，開心領取。

現場也有不少行動不便坐輪椅的長輩等，莊主委特別加碼贈送金銀錢母一對，祝福大家開開心心過好年。

紫南宮大型停車場停滿來自各地的車輛，延著消訓中心馬路兩旁全排滿汽車直至台3線，人人都希望新的一年第一天獲得好運。



更多新聞推薦

● 桃市元旦升旗典禮拋勝利彩帶 張善政：共同為中華民國打拚