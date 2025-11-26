喜迎1.25兆國防預算利多 軍工股全面點火 雷虎、中光電飆漲停

雷虎在今年台北國際航太國防展場雷虎科技展位，與中科院合作的FPV自殺攻擊無人機。資料照，雷虎科技提供



賴清德總統今（26）上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並傳出將提出規模達新台幣1.25兆元追加國防預算，政策利多瞬間引爆市場買氣，軍工及國防自主概念股今天盤中全面爆發，成為盤面最亮眼族群，指標股雷虎、中光電股價跳空鎖住漲停，漢翔、龍德盤中也亮燈拉炮慶祝。

《華盛頓郵報》今日刊出賴總統以「我將提高國防支出以捍衛我們的民主」為題的投書，明確強調政府將推出約 400億美元（約新台幣1.25兆） 追加國防預算，除用於重大對美軍購外，也將大幅強化不對稱作戰能力，包括無人機、反制無人機系統、造船與國防供應鏈等領域，政策利多瞬間引爆市場買氣。

受此國防預算利多激勵，軍工概念股今早開盤強勢表態，雷虎（8033）、中光電（5371）雙雙跳空直接鎖住漲停，成為資金追逐的指標性標的。造船及維修體系也同步起飛，龍德造船（6753）盤中亮燈漲停，台船也一度急拉逼漲停，盤面另有多檔國防概念股勁揚超過半根停板，幾乎呈現全面噴出行情。

分析師指出，此次由總統親自宣布超大規模預算，代表國防產業將進入「長期政策加持」周期，軍購、自主生產與關鍵供應鏈強化將同步推動，具體訂單可望逐步落地。短線題材熱度高，法人資金亦明顯回流軍工族群。

市場也關注後續無人機國家隊、造船計畫與對美軍購項目是否加速釋標，若政府採購進度順利，國防產業鏈有望迎來數年成長動能。不過法人也提醒，部分個股近期漲勢猛烈，短線需要留意高檔震盪風險。

