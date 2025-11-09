（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】「2025新社花海暨臺中國際花毯節」於11月8日至30日在新社區種苗改良繁殖場二農場隆重登場。臺中郵局葉玉瑕局長帶領同仁出席活動記者會，共襄盛舉並預告今年郵局精心規劃的主題活動與特色郵品，誠摯邀請民眾一同迎接花海盛宴。

特別發行「波波鴿花海主題」個人化郵票共4款：波波鴿遊花海、波波鴿花毯夢、波波鴿種植趣及波波鴿顧目啾。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺中郵局表示，11月8日至9日在活動現場設置服務攤位，提供多款集郵票（商）品展售服務，讓民眾在繽紛花海中體驗郵政文化之美，並於開幕日特別開辦臨時郵局，提供限量1,000封紀念封供民眾免費索取。

臺中郵局精心規劃的主題活動與特色郵品，誠摯邀請民眾一同迎接花海盛宴。（圖/記者廖妙茜翻攝）

活動期間，臺中郵局特別發行「波波鴿花海主題」個人化郵票（共4款：波波鴿遊花海、波波鴿花毯夢、波波鴿種植趣及波波鴿顧目啾，每張售價124元），並同步推出限量500份的「花海同樂福袋」，每份特價800元，內容包含SNOOPY同樂旅行袋、幸福郵你矽膠餐墊、郵愛地球餐具組、波波鴿個人化郵票及心花樣瓷杯等5項精選商品，十分超值，歡迎民眾於花海現場郵局服務區或至臺中地區各地郵局窗口選購。

喜迎2025新社花海盛會，臺中郵局提供郵政服務，限量郵品搶先亮相。（圖/記者廖妙茜翻攝）

臺中郵局葉玉瑕局長表示，新社花海節是臺中郵局長年深耕地方、展現郵政服務的重要活動。繽紛花海讓民眾徜徉自然之美，也能帶回紀念價值的特色郵品。

熱情員工為郵政服務行銷再添亮點。（圖/記者廖妙茜翻攝）

郵政是民眾的好鄰居，秉持服務熱忱不間斷，感謝主辦單位農業部種苗改良繁殖場及臺中市政府觀光旅遊局支持，讓臺中郵局為城市行銷再添亮點，共同綻放郵政與花海的美麗風華。