喜迎2026年慈濟60 南投歲末祝福祈禱平安吉祥

許淑華縣長親臨祝福

南投縣慈濟人於2026年1月3、4日分別於埔里聯絡處、竹山聯絡處、水里國小、南投聯絡處、草屯聯絡處舉辦共12場歲末祝福感恩會，1月4日在慈濟草屯聯絡處舉行4場感恩祈福會、在南投聯絡處舉辦2場，歡喜迎接2026年，祈祝人人平安吉祥。場內道氣溫馨、場外熱鬧歡欣，參與民眾絡繹不絕。

全場點亮心燈齊心祈禱

許淑華縣長於1月4日下午到慈濟草屯聯絡處參與歲末祝福感恩會，許縣長表示，台灣因為有慈濟以宗教的力量將愛與善傳到全世界。她曾聽到證嚴法師提及：世界上有很多苦難的人走不出來，我們有福的人就要走進去，令許縣長感動。

陶笛樂團演奏悅耳輕快樂曲帶來歡氣氛

許淑華縣長表示，上人的慈悲讓我們敬佩，我們更要響應推素愛地球讓我們的生活環境更好，今天有很多校長及縣議員等民意代表參加，更感謝今天各里里長帶領里民熱情參與，給會場帶來一股溫暖喜樂的氣氛。

戶外攤位各具特色吸引民眾闖關參與

竹山慈濟人今年也特別在水里國小辦理一場歲末祝福，延續慈濟在社區耕耘的溫度，這也是921地震之後將近30年以來，慈濟在水里社區辦理的第一場大型歲末祝福，水里國小許秀勳校長大力的提供場地以及學校教職員的支援，參與會眾、工作人員超過300人，場面相當溫馨。

福滿門春聯與大家結緣

慈濟成立邁向一甲子，今年歲末祝福主題為「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」。靜思精舍德宿法師、德璔法師代表證嚴法師一一發「福慧紅包」給與會民眾祝福。「福慧紅包」源於慈濟創辦人證嚴法師的版稅收入，感恩長期護持慈濟志業之會員大德以及慈濟志工。今年的「福慧紅包」紀念幣正面是慈濟「60週年」的Logo，代表慈濟行願一甲子，大愛行遍全球五大洲，另一面是靜思精舍，說明靜思精舍是靜思法脈的源頭，慈濟宗門的精神指標，更是全球慈濟人心靈的故鄉。

精舍師父代表上人發送福慧紅包

感恩會中除了回顧慈濟年度耕耘足跡，外場也規劃各具特色的闖關遊戲互動體驗、DIY手作體驗、各社區農產蔬食護地球推廣市集、福滿門春聯結緣、咖啡香人文飄香話慈濟、供應平安麵蔬食等，讓會眾感受過年的歡喜氣氛。

會眾帶來竹筒善款投入功德海助人

慈濟基金會表示，愛的力量不分階級、不分貧富、不分宗教，共同一個方向就是無私大愛，新的一年證嚴上人期許人人立定正確的方向，一步步踏出去造福人間。

撰文／許昆龍，攝影／林春明、張正佳、洪銘輝、許昆龍