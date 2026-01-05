喜迎2026年慈濟60 南投歲末祝福祈禱平安吉祥

▲喜迎2026年慈濟60，南投縣長許淑華於1月4日下午親臨慈濟草屯聯絡處，與會眾一同參與歲末祝福感恩會。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】迎接嶄新的2026年，同時歡慶慈濟邁向一甲子，南投縣慈濟志工於1月3、4日分別在埔里聯絡處、竹山聯絡處、水里國小、南投聯絡處及草屯聯絡處，舉辦共12場「歲末祝福感恩會」。其中1月4日於慈濟草屯聯絡處舉行4場感恩祈福會，並在南投聯絡處辦理2場，吸引眾多民眾攜家帶眷參與，場內道氣溫馨、場外熱鬧歡欣，歡喜迎接新的一年，祈願人人平安吉祥。

▲靜思精舍德宿法師、德璔法師代表證嚴法師，親自一一發送「福慧紅包」給與會民眾，傳遞祝福與感恩之意。

南投縣長許淑華於1月4日下午親臨慈濟草屯聯絡處，與會眾一同參與歲末祝福感恩會。許縣長表示，台灣因為有慈濟，以宗教的力量將愛與善傳播到全世界，令人感佩。她分享曾聽證嚴法師開示提到：「世界上有很多苦難的人走不出來，我們有福的人就要走進去」，這句話讓她深受感動。許縣長指出，證嚴上人的慈悲精神值得大家學習，也呼籲共同響應推動素食、愛護地球，讓生活環境更加美好。她也感謝眾多校長、縣議員及里長帶領里民熱情參與，為會場注入滿滿的溫暖與喜樂。

▲活動現場除回顧慈濟一年來在慈善、醫療、教育與人文等志業的耕耘足跡，外場也規劃多元豐富的互動體驗。

今年竹山慈濟人特別在水里國小舉辦一場歲末祝福感恩會，延續慈濟深耕社區的溫度。這也是九二一大地震後、將近30年來，慈濟首次在水里社區舉辦大型歲末祝福活動。水里國小校長許秀勳全力支持提供場地，並由學校教職員共同協助，當日參與會眾與工作人員超過300人，場面溫馨感人，展現社區凝聚力。

慈濟基金會成立邁向60週年，今年歲末祝福以「莫忘竹筒歲月初心，永誌法脈宗門弘願」為主題，提醒慈濟人不忘最初的發心。靜思精舍德宿法師、德璔法師代表證嚴法師，親自一一發送「福慧紅包」給與會民眾，傳遞祝福與感恩之意。「福慧紅包」源自證嚴法師的版稅收入，用以感恩長期護持慈濟志業的會員大德與志工。今年紀念幣正面為慈濟60週年Logo，象徵行願一甲子、大愛遍及全球五大洲；背面則是靜思精舍，代表靜思法脈的源頭，也是全球慈濟人心靈的故鄉。

活動現場除回顧慈濟一年來在慈善、醫療、教育與人文等志業的耕耘足跡，外場也規劃多元豐富的互動體驗，包括闖關遊戲、DIY手作、社區農產蔬食護地球市集、福滿門春聯結緣、咖啡香人文分享，以及供應平安麵等蔬食饗宴，讓民眾在溫馨氛圍中感受濃厚的年節喜氣。

慈濟基金會表示，愛的力量不分階級、不分貧富、不分宗教，唯一的方向就是無私大愛。新的一年，證嚴法師期許人人立定正確方向，步步踏實前行，共同造福人間，讓社會更加祥和美好。