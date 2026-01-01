喜迎2026！彰基、秀傳6元旦寶寶挑時辰報到 爸媽開心直呼幸運

〔記者湯世名／彰化報導〕喜迎2026！全台歡慶放煙火、元旦升旗，元旦寶寶也搶著來湊熱鬧，彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院體系目前有6名元旦寶寶接力報到，令人驚喜的是，寶寶們還是自己挑時辰來報到，不僅喜獲麟兒的父母喜出望外，接生的醫護人員也相當開心，伴隨著嬰兒室內寶寶們的哭聲與父母們幸福的笑容，為2026年揭開嶄新的一頁。

彰化基督教醫院截至中午為止有3名元旦寶寶，其中男寶寶有2名，都是第1胎，小寶貝們自己挑良辰吉時來報到。新手父母說並未特別挑日子、時間生產，小寶貝反而自己挑時辰來報到，「與國家生日同一天！」令人驚喜。另外，目前還有6位孕婦待產中，預計今天就會誕生元旦寶寶。

廣告 廣告

彰濱秀傳醫院有3個元旦寶寶，家中第1胎剖腹產的新手媽媽，生出5215公克重的男寶寶，新年迎到男嬰報到，直呼：「太開心、太幸運」，看著兒子圓滾滾的身材，期盼第一胎小寶貝健康長大，院方還送個小紅包給元旦寶寶，祝福圓滿如意；另1位本來要自然產，但因41歲高齡在醫師建議下剖腹產，順利於元旦生下第2胎。彰化秀傳醫院去年有2位元旦寶寶，今年截至中午為止掛0。

【看原文連結】

更多自由時報報導

續任彰基院長 陳穆寬：醫療是志業、不分貧富

善行帶來希望！ 男子路倒腦死器捐 嘉惠逾40位病患

從零做到上架Costco！40歲婦人靠副業翻身 年收破3000萬元

元旦寶寶趕報到 不孕專家卻曝隱憂「今年陷10萬保衛戰」

