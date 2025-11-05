喜馬拉雅再傳山難！ 亞隆日峰雪崩登山客遭雪埋釀7死

全球登山者聖地、尼泊爾喜馬拉雅山區亞隆日峰3日基地營發生雪崩造成7人死亡，其中還包含5名外國人。其中一名法國籍女性生還者，在醫院還原逃生瞬間，更親眼目睹了自己的丈夫當下遭落石擊中喪命。

在雪崩中倖存的登山者「伊莎貝爾」被救援送往尼泊爾的醫院後在媒體面前述說當時的情況。（圖／達志影像美聯社）

喜馬拉雅山區亞隆日峰基地營日前發生嚴重雪崩事件，造成7人不幸喪生，其中包含5名外國遊客及2名尼泊爾嚮導。一名法籍女性倖存者在醫院中分享了驚魂時刻，並親述目睹丈夫遭落石擊中身亡的悲痛經歷。救援過程中，一架直升機墜毀，所幸機上人員平安。專家指出，極端天氣導致的暴雪是造成此類事故的主因，而氣候變遷可能使此類災害更為頻繁。

在尼泊爾喜馬拉雅山區海拔5630公尺的亞隆日峰基地營，於3日發生一場致命雪崩，襲擊了一支12人的登山團隊，最終導致7人死亡。事發隔天，有民眾在山上拍攝了災後景象，影片中可見山崩過後，整個區域被崩塌下來的大雪覆蓋，有人完全被活埋，只剩鞋子露在外面。

在這次事故中，罹難者包括2名尼泊爾當地嚮導和5名外國遊客，其中有3名義大利人、1名德國人，以及1名法國籍男性。倖存者伊莎貝爾表示，死亡的法國籍男性克里斯蒂安是她的丈夫。她解釋道，自己因為沒有被埋在雪裡，所以比較容易獲救，而其他人多被埋在近6公尺下的雪中，救援難度極高。

救援行動本身也遭遇意外。一架參與救援的直升機在飛往救援現場途中突然墜毀，機頭破了一個大洞，黃色螺旋槳斷裂，整架飛機傾倒在雪地上。所幸機上人員沒有大礙，得以繼續參與救援工作。專家指出，秋季是喜馬拉雅山區熱門的登山季節，但同時也是風險較高的時期，極端天氣引起的暴雪是造成此類事故的主要原因之一。更令人擔憂的是，氣候變遷可能使這類情況日益惡化。

一項新研究發現，南極洲的霍里亞冰川因冰面上的水流，在短短兩個月內縮小了近50%。這種被稱為「冰崩」的過程會將水推到冰面下方，導致大塊冰體崩落，使後方的冰川暴露在同樣的壓力之下。研究人員警告，若這種效應持續下去，更大的冰川將以類似速度消融，可能對全球海平面造成災難性影響。

