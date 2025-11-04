喜馬拉雅再傳山難！尼泊爾雪崩釀7死 遺體厚雪深埋、搜救隊急定位

編譯林浩博／綜合報導

繼10月世界最高峰、聖母峰發生近千人受困暴風雪，喜馬拉雅山區3日再傳重大山難！尼泊爾東北部的雅魯日峰（Yalung Ri）當天早晨發生雪崩，釀成至少7人死亡，包括2名尼泊爾當地人與5名外國登山客。搜救隊已定位2具遺體位置，並持續尋找其餘5名罹難者下落，據信都深埋厚重積雪底下。

媒體報導，官僚主義延誤了雅魯日峰山難的搜救時機。（圖／翻攝自X平台 @@TheTourismTimes ）

遺體需花時間尋找

BBC報導，事發在當地時間3日早上9點，雅魯日峰附近的登山基地營。搜救隊已定位兩具遺體位置，並持續搜尋其餘5名罹難者，另有8人獲救，已送往首都加德滿都（Kathmandu）治療傷勢。當地多拉卡區（Dolakha）的警察首長表示，所有這些人都屬於雪崩發生前約一個小時出發登山的團體。

尼泊爾嚮導服務公司「七峰探險」（Seven Summit Treks）的老闆雪巴（Mingma Sherpa）指出，罹難者「可能埋在雪下10至15英尺 （約3至4.5公尺）之處，需花時間尋找」。

罹難者當中，有兩名義大利公民、一名加拿大公民、一名德國公民、一名法國公民，以及兩名尼泊爾當地登山嚮導。

雅魯日峰。（圖／翻攝自X平台 @DDNewslive）

更多人本可生還

多拉卡區副警長馬哈托（ Gyan Kumar Mahat）3日向BBC表示，一架救難直升機已抵達納高恩（Na Gaun）地區，該地距離雅魯日峰基地營約五小時徒步路程距離。

一名獲救生還的登山客向尼泊爾《加德滿都郵報》（The Kathmandu Post ）表示，當時他們不斷向外呼救卻無果。他直言：「如果搜救隊及時趕到，更多生命會獲得挽救。」

馬哈托則稱，後勤問題與惡劣天氣阻礙了搜救進行，造成不論是駕駛直升機，抑或徒步都難以抵達災難現場。

《加德滿都郵報》報導，遇難的團體是要攀登附近高6332公尺的多瑪康峰（Dolma Khang）。

與此同時，先前尼泊爾西部潘巴里峰（Panbari）兩名下山失蹤的義大利登山客，當局對他們的搜救行動仍在進行。

10月聖母峰的西藏側發生近千人受困暴風雪。（圖／翻攝自X平台 @tupaki_official）

惡劣天氣風險仍在

由於天氣狀況適合、再加上較佳的能見度，秋季是尼泊爾登山旺季。不過，雪崩與惡劣天氣的風險仍存在。上週，受氣旋蒙塔（Montha）影響，尼泊爾降下暴雨與暴雪，喜馬拉雅山區也有人受困，當時兩名英國男子與一名愛爾蘭女子多日後才脫困。更早在10月，聖母峰的中國西藏那側，曾有近千人受困暴風雪。

