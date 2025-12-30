喜馬拉雅山垃圾問題難解 尼泊爾祭新規：12萬台幣押金改「清潔費」不退還

2025年5月，聖母峰攻頂路上發生「聖母峰塞車」。美聯社



尼泊爾政府原本規定，攀登喜馬拉雅山的登山客必須繳納押金、把垃圾帶下來，但實施多年成效不彰。尼泊爾政府已承認失敗，將廢除舊規定，改實施收取清潔費的新規。

登山客爬聖母峰要繳押金 帶垃圾下山才能退還

英國廣播公司（BBC）報導，登山客原本被要求支付4000美元（約12萬5372元台幣）的押金，只有在帶回至少8公斤的廢棄物後才能退還。尼泊爾政府原本希望此舉能開始解決這座世界最高峰的垃圾問題。

去年的BBC報導指出，據估計，喜馬拉雅山區的廢棄物高達50公噸，山難死亡的遺體則超過200具。若派部隊把聖母峰、努子峰和洛子峰的垃圾和遺骸運下山，平均要花55天。

2024年5月，尼泊爾政府組織軍人和雪巴人從喜馬拉雅山上清運垃圾及山難者遺體。美聯社

但這項規定實施11年，山上垃圾持續堆積，尼泊爾當局因計畫未能顯示實質成效」決定擱置。

尼泊爾觀光局局長高塔姆（Himal Gautam）說，垃圾問題不僅「沒有消失」，押金制度本身也「成為行政負擔」。

規定為何失敗？

觀光部與登山部門官員表示，多年來大部分押金都已退還，這理應意味著大多數登山客都帶回規定量的垃圾。然而這項規定失敗的原因在於，登山客帶回的垃圾通常來自較低海拔的營地，而非垃圾問題最嚴重的高海拔營地。

管理聖母峰檢查哨的非營利組織「薩迦瑪塔汙染控制委員會」（Sagarmatha Pollution Control Committee）執行長雪巴人次仁（Tsering Sherpa）表示，「登山客會從高海拔營地帶回來的通常只有氧氣瓶」。

次仁說：「帳篷、罐頭及包裝食品與飲料的外包裝等其他物品大多被留在那裡，這就是為什麼會看到這麼多廢棄物堆積。」

他指出，一名登山客在山上通常費時6週進行環境適應與攀登，停留與攀登期間平均製造高達12公斤的垃圾。

2024年6月，尼泊爾政府組織軍人和雪巴人從喜馬拉雅山上清運垃圾到平地，圖為工作人員將垃圾分類。美聯社

聖母峰地區當局表示，除了要求登山客帶回的垃圾量少於製造量的「缺陷規定」外，缺乏監測是主要的挑戰。

次仁表示，除了昆布冰瀑（Khumbu Icefall）上方的檢查哨外，沒有人監督登山客的行為。

尼泊爾將推新規：錢還是收，但不退還

尼泊爾當局將推出新規定，未來將向登山客收取不可退還的清理費，金額可能同樣定為4000美元。新規尚等待國會通過生效。

當局將把收入用於在二號營設立檢查哨，並部署山區巡守員，他們將固定前往山區更高處巡邏，以確保登山客有把垃圾帶下山。

帕桑拉夢村（Pasang Lhamu）主席明瑪（Mingma Sherpa）表示，這項改變是雪巴社群多年來一直遊說的目標。

他說：「我們一直對押金制度的有效性存疑，因為我們不知道是否有人因沒帶回垃圾而被罰錢。而且，過去沒有專門的基金，但現在這項不可退還的費用將促成基金的建立，使我們能夠進行所有的清理與監督工作。」

尼泊爾的新收費制度將成為尼泊爾近期推出的5年山區清理行動計畫的一部分。觀光部發言人阿查里亞（Jaynarayan Acarya）表示，該計畫旨在「立即解決山上急迫的廢棄物問題」。

雖然目前尚無研究量化聖母峰上的廢棄物，但據估計有數公噸，其中包括在山上高海拔處，因低溫而不會分解的人類排泄物。

並且，攀登聖母峰的人數每年不斷增加，平均約400人、加上比登山客還多的支援人員，山區廢棄物已成為登山永續發展備受關注的問題。

