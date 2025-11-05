喜馬拉雅山暴雪＋雪崩已多起山難釀9死 12人登山隊僅5人倖存

全球登山聖地喜馬拉雅山區近日因為暴雪跟雪崩接連傳出山難，官員4號證實已釀成9人死亡，救援行動目前仍持續進行。根據外媒報導，海拔5630公尺的亞隆里峰基地營，一支12人的登山隊3號遭遇雪崩，造成7人死亡，罹難者包括3名義大利人、2名尼泊爾人、1名德國人、1名法國人；5名倖存者則在4號上午獲救，由直升機送往尼泊爾加德滿都接受治療。

另一起意外發生在10月31號，兩名義大利登山客攀爬尼泊爾西部海拔6887公尺潘巴里，途中因為遭遇暴風雪而遇難。

