喜馬拉雅文化當代轉譯 Tsherin Sherpa特展登場

《生生不息－Tsherin Sherpa 的喜馬拉雅當代藝術》特展

藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa，右）介紹雕塑作品 《隊長—崛起》

文化部蒙藏文化中心將在明天（31日）起至5月24日在蒙藏文化館推出年度重點特展《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》，邀請國際矚目的尼泊爾當代藝術家才仁・夏爾帕來臺展出。透過融合傳統藏傳文化與當代藝術語彙的創作，呈現喜馬拉雅文化在全球化脈絡中的轉化與延續，引領觀眾重新認識喜馬拉雅的當代藝術。

文化部蒙藏文化中心高玉珍表示，才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）曾於年輕時來到臺灣學習科技技術，現在己經成為國際知名藝術家，在世界各國展出，此次展出36組件作品，精選藝術家2012年至2025年間的創作，涵蓋平面繪畫、立體雕塑與裝置藝術及精緻掛毯，尤其作品體現尼泊爾傳統的鎏金技藝「真的是很美」，透過多樣媒材與空間配置，讓觀眾感受傳統元素轉譯為當代語言的軌跡，思考文化與生活之間的關聯。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）所創作的互動裝置作品「祈願樹」，邀請觀眾書寫祝福與心願，在歲末年初及農曆新年期間，透過參與式創作，傳遞美好祝福與生命力量，讓藝術成為連結個人情感與文化記憶的媒介。「祈願樹」的創作理念緣起於2015年尼泊爾大地震，他由美國趕回家鄉陪伴家人，並與尼泊爾當地創作鎏金銅雕藝術的傳統工匠合作，希望將人們遭遇天災之後的情感透過藝術展現。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）表示，多年後再回到臺灣，心中有點忐忑不安，這次展出藉由繪畫、雕塑、掛毯等形式，期盼激起民眾對於喜馬拉雅傳統文化的好奇與認識。展期從即日起到5月24日在蒙藏文化館展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。