喜馬拉雅文化的當代轉譯 《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》特展

喜馬拉雅文化的當代轉譯 《生生不息－ Tsherin Sherpa 的喜馬拉雅當代藝術》特展

【記者蔡富丞/綜合報導】文化部蒙藏文化中心將於今（31）日起至5月24日在蒙藏文化館推出年度重點特展《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》，邀請國際矚目的尼泊爾當代藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）來臺展出。透過融合傳統藏傳文化與當代藝術語彙的創作，呈現喜馬拉雅文化在全球化脈絡中的轉化與延續，引領觀眾重新認識喜馬拉雅的當代藝術。昨（30）日展前記者會，文化部蒙藏文化中心主任高玉珍、藝術家才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）、前勞動部長林美珠、中央研究院院士李豐楙等出席與會。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）為藏人，出生於尼泊爾加德滿都，創作融合藏傳佛教圖像、喜馬拉雅文化符碼與當代視覺語言，並以遷徙者、文化傳承者視角，發展出兼具張力的藝術表現。作品曾參與威尼斯雙年展、橫濱三年展、布里斯本第8屆亞太當代藝術三年展，並獲多所國際重要美術館典藏，深受國際藝壇關注。此次展出，精選藝術家2012年至2025年間的創作，涵蓋平面繪畫、立體雕塑與裝置藝術及精緻掛毯，共36組件作品，透過多樣媒材與空間配置，讓觀眾感受傳統元素轉譯為當代語言的軌跡，思考文化與生活之間的關聯。

文化部蒙藏文化中心高玉珍表示，才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）曾於年輕時來到臺灣學習科技技術，現已成為國際知名藝術家，在世界各國展出，其雕塑作品體現尼泊爾傳統的鎏金技藝「真的是很美」。此外，才仁・夏爾帕為展覽特別打造的「祈願樹」，是他創作「祈願樹」以來最大件的作品，希望回饋曾經給予養分的臺灣這片土地，最誠摯溫暖的祝福。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）表示，多年後再回到臺灣，心中有點忐忑不安，此次展出藉由繪畫、雕塑、掛毯等形式，期盼激起民眾對於喜馬拉雅傳統文化的好奇與認識。介紹作品《隊長－崛起》時，才仁・夏爾帕說，他會想像傳統文化中的神靈如果跟隨他去到美國生活，會如何適應這個嶄新的環境，作品可以說是他「超我」的呈現，將在美國生活的情感、體驗投射，作品上的泡泡糖、內衣等，就像是傳統與現代的合而為一，「早上可能會焚香、禱告，喝著酥油茶，到了晚間可能在酒吧裡喝著啤酒」。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）指出，「祈願樹」的創作理念緣起於2015年尼泊爾大地震，他由美國趕回家鄉陪伴家人，並與尼泊爾當地創作鎏金銅雕藝術的傳統工匠合作，希望將人們遭遇天災之後的情感透過藝術展現。此次為臺灣展出，首次打造超過5尺的作品，並就地取材，希望藉此紀念在災難中逝去的人們，期許一個更美好的未來。

文化部蒙藏文化中心表示，《生生不息》特展首次以「喜馬拉雅當代藝術」為策展核心，聚焦藝術家如何以傳統藏傳文化為基礎，回應當代社會、文化流動與身分認同等全球性議題。展覽不僅呈現藝術形式的創新，更凸顯文化在不同時代背景下的再詮釋及生命力。

才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）創作的互動裝置作品「祈願樹」，邀請觀眾書寫祝福與心願，在歲末年初及農曆新年期間，透過參與式創作，傳遞美好祝福與生命力量，讓藝術成為連結個人情感與文化記憶的媒介。

《生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術》開展當日將由才仁・夏爾帕（Tsherin Sherpa）帶來《從傳統到當代喜馬拉雅藝術之旅》專題講座，還有多場教育推廣活動及蒙藏服飾穿戴體驗等，透過多元形式深化觀眾對於喜馬拉雅文化與當代藝術的了解。歡迎民眾踴躍報名，相關活動資訊請上文化部藝文活動報名平台。

展期：1月31日至5月24日（週二至週日9:00-17:00，週一若遇連續假日則照常開館，除夕至大年初二休館）

地點：蒙藏文化館（臺北市大安區青田街8巷3號）

個人參觀無需預約。10人以上組團參觀如需導覽解說，請至文化部藝文活動平台網站申請團體預約導覽