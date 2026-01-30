喜鵲娛樂豪撒7位數獎金！蕭敬騰幽默喊：感謝全塞進紅色小袋袋

喜鵲娛樂日前在大直萬豪酒店舉辦年度尾牙，老闆Summer為了犒賞員工一整年的辛勞，現場發出高達7位數獎金，蕭敬騰則在台上幽默表示：「想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了！」

喜鵲娛樂日前舉辦尾牙，邀請資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓。（圖／喜鵲娛樂 提供）

喜鵲娛樂尾牙在溫馨氣氛中圓滿落幕，旗下藝人小宇、林熙蕾、「王子」邱勝翊、艾薇、金泰佑、廖柏雅等人一同現身同歡，而今年仍由蕭敬騰每年堅持邀請的「喜鵲之友」資深歌手李炳輝擔任開場嘉賓，為熱鬧的夜晚揭開溫馨序幕。

活動上更是加碼不手軟，為了犒賞員工一整年的辛勞，老闆Summer、蕭敬騰與藝人嘉賓們聯手豪氣加碼，現場發出的獎金高達7位數，蕭敬騰在台上幽默說：「我想說的感謝，全部都塞進這些紅色的小袋袋裡了，大家辛苦了！」

廣告 廣告

Summer（右）與老公蕭敬騰（左）為了犒賞員工一整年的辛勞，現場發出高達7位數獎金。（圖／喜鵲娛樂 提供）

Summer也感性表示：「非常感謝這一年陪在我身邊的同事、朋友與前輩們，今年真的有特別多的感謝。我對你們的感激，不是『謝謝』兩個字可以表達的。未來的日子，還請各位多多照顧，我們一起成長！」在滿滿的笑聲與感動中，喜鵲娛樂承諾新的一年將持續挑戰更高目標，繼續發光發熱。

歌手小宇開心出席尾牙。（圖／喜鵲娛樂 提供）

延伸閱讀

李千娜助陣胡瓜《鑽石舞台之夜》 感謝蕭敬騰愛妻Summer力薦

蕭敬騰岳父林光寧1/8辦追思會 Summer忍慟發訃聞：來陪爸爸party

痛失岳父後堅強復工！蕭敬騰現身跨年彩排 吐心聲：需要時間消化