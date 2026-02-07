「喜」字不吉利？他舉這人春聯酸爆：笑喜欸

▲總統府日前公布馬年春聯題字「七喜春來」。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統府日前公布馬年春聯題字「七喜春來」，象徵幸運好事、迎春順達，其中「七」除代表馬為十二生肖的第七順位以外，同時也有平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂之意。不過，臉書粉專「政客爽」提及，退役少將、桃園市議員于北辰過往曾批評藍營春聯「喜」字不吉利，狠酸他這次怎麼就這麼安靜。

政客爽6日在臉書發文表示，2年前，民進黨桃園市議員「一代美人」黃瓊慧，跟「數學鬼才」于北辰痛批，桃園市長張善政的春聯裡有「喜」字不吉利。回顧2024年，于北辰當時稱，聽里長說這張春聯被退貨，因為老人家不喜歡。

廣告 廣告

政客爽進一步指出，今年總統賴清德的春聯叫「七喜春來」，按照于北辰他們的邏輯，用台語唸也是不吉利，「啊怎麼這麼安靜，笑喜欸」。政客爽還透露，當初于北辰前來踢館，他拿出蔡英文的春聯，對方就把他封鎖了，哭哭。

網友也紛紛留言表示，「七喜？企死？」、「七喜喜欸好了」、「不如來瓶七喜汽水」、「春聯要改成綠紙來寫，比較符合」、「這個于先生，還是個退役將領，我真的無言到極點」、「這個叛徒背骨仔，到（倒）想看看還會不會有人選牠當議員」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「台南換妃」絕非空穴來風？他揭這畫面玄機：林俊憲另有所圖

新竹縣長「泛藍」民調超驚人！吳子嘉揭唯一破口：鄭朝方有機會了

初選未打先內傷？媒體人點名「這縣市」最悲觀：藍營恐分裂