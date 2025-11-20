喜！輝達財報炸裂台股暴彈 主動式ETF同步噴發年底檔數直逼9檔

緯穎是很純的AI科技股，也是主動式ETF操盤經理人喜歡的標的。圖／翻攝自緯穎

輝達財報亮眼，第三季營收達570億美元、年增62%，超出外界預期，台股受到激勵、一掃先前陰霾，一開盤就衝破2萬7000點，開盤十分就衝高到2萬7493點，大漲913點，後點數收斂、上漲600多點。這也讓今年5月才開始的主動式台股ETF火熱不已，主動式台股ETF受益人與規模都呈現月月高的趨勢。

台灣每兩人就有一人投資台股ETF，新進軍市場的主動式台股ETF自5月以來，受益人數從6422人增加到383747人，成長率高達5875.51%，規模更是從13.79億增加到723.7億，成長率達5148.01%。

主動式台股ETF今年真的很猛，現在包括00982A在內、已經有5檔進入市場，預計年底前還會再多4檔加入市場，全台第一檔台股科技主動式ETF「主動群益科技創新ETF（00992A）」，12月8日就要開始募集，整個ETF市場年底直接膨脹到9檔，成為投資人新寵。

主動式ETF為什麼會夯？答案超簡單：好用、好躺、不必盯盤。群益投信研究團隊講得很白：「靈活」。尤其是科技主動式ETF，投資標的橫跨整個科技全領域，從半導體、通訊到AI新應用通通吃得到。它還能依照市況隨時調整持股，加上台灣科技公司底子強、又是當前主流趨勢，這樣就更有機會幫你的投資「自己加薪」。

即將開始募集的00992A ETF經理人陳朝政指出，台股融資餘額回升到3000億元左右，籌碼面上略顯凌亂。他建議趁回檔之際可進行中長線佈局，投資策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局在半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群、AI應用，以及運用AI可提高生產力族群。

另一檔主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易認為，FED聯準會12月降息機率由先前90%以上下滑至42.9%，市場提前修正本益比，導致近日美、台股市震盪。持續觀察融資與指數增幅情況，預期盤面波動加大，因此建議採取積極成長與穩健持股。建議目前AI成長股與價值股雙軌並重，來因應融資水位逐漸高檔，選股不選市行情。也就是說，抱住基本面好的、長線趨勢強的，不要被短線震盪嚇出場了。



