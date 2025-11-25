喝下午茶送Chloé香氛！寒居酒店聖誕聯名、住房專案一次看

（圖／寒居酒店提供）

聖誕佳節將至，寒居酒店今年攜手法國時尚品牌Chloé打造夢幻「香氛耶誕季」，推出聯名下午茶與住房專案，帶來結合法式香氛、甜點與旅宿體驗的冬日限定享受。12月1日起，BeGood餐廳推出「幻采冬香」雙人下午茶，每組1,680 元＋10%，並加贈Chloé秋冬新品香氛組，需提前三日預訂；住房方面則推出「冬日花漾」聖誕香氛專案，每房每晚6,000元＋15.5%起，入住指定房型即能獲得Chloé「仙境花園」系列香氛禮盒。

寒居酒店BeGood「幻采冬香」聯名聖誕香氛下午茶活動。（圖／寒居酒店提供）

本次聯名靈感取自Chloé新品「玫瑰晨曦香精」，BeGood西點主廚以玫瑰、香草與橙花等香氛元素設計兩款法式甜點。下午茶內容包括兩份甜點與兩杯飲品，其中「永恆玫塊」以紅色可可花瓣包覆玫瑰果凍、紅寶石巧克力慕斯與杏仁蛋糕，再搭配馬達加斯加香草冰淇淋，重現香水中的花香層次。「曙光之韻」則以橙香慕斯、柳橙奶醬及綠茶杏仁蛋糕堆疊，外型仿香水瓶，搭配橙花白酒凍與新鮮柳橙，呈現明亮的冬日香氣。凡享用聯名下午茶，即可獲得價值2,000元的Chloé限量香氛禮，包括隨行香氛及化妝包。

寒居酒店「冬日花漾」聯名聖誕香氛住房專案客房贈禮。（圖／寒居酒店提供）

住房專案部分，入住「燁鴞客房」或「鄰鴞客房」可獲贈總價值2,400元的「仙境花園」香氛保養組合；入住「寧鴞套房」或「寒居套房」則可獲得價值7,740元的頂級香氛禮盒，包含沐浴膠、身體乳與多款隨行香氛，入住期間亦享BeGood翌日早餐。

寒居酒店12月期間也將於館內打造聯名聖誕裝置藝術，包含以Chloé迷你香水瓶與貓頭鷹配件妝點的聖誕樹，以及設於大廳的一站式香氛體驗檯，讓旅客能就近感受品牌法式優雅魅力，讓整個冬季充滿香氛與節慶儀式感。

另外，晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅與捷絲旅宜蘭礁溪館首次攜手，以「星願樂章」為主題，為宜蘭縣永樂、大里等兩所偏鄉小學的音樂社團募資，並提供住宿券以及湯屋券作為捐款活動的抽獎回饋，期盼藉此拋磚引玉，呼籲更多旅人響應。受贈學童也將於12月24日平安夜分別於兩館報佳音，以真摯的樂聲表達感謝，募資活動即日起啟動，詳情請上官網查詢。

捷絲旅宜蘭礁溪館打造主題聖誕場景，以璀璨布置迎接佳節到來。（圖／晶泉丰旅、捷絲旅提供）

