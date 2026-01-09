喝下「甜甜的水」就斷片！台中女子昏迷2天醒來驚覺遭性侵

女子與黃姓網友見面後喝下「甜水」昏迷失聯2天，醒來確認遭性侵。（示意圖／Pixabay）





一名台中上班族女子日前南下高雄進行醫美療程，因人生地不熟，找來網路認識的黃姓男子陪同接送，未料短短幾個小時，竟成為長達兩天的惡夢。女子喝下一杯「甜甜的水」後隨即失去意識，醒來時已身在摩鐵，且發現下體出現異常分泌物，送醫後確認遭性侵，法院最終判黃男4年徒刑。

「甜水」下肚後意識全失

判決指出，案件發生於2024年8月，女子請假從台中前往高雄，與黃姓男子相約見面。當天兩人先一同用餐、前往宮廟參拜，過程中女子突然感到頭暈、四肢無力，身體狀況明顯不適，並曾要求前往醫院檢查，卻未獲黃男回應。

隨後，黃男將女子載往汽車旅館休息，進房後遞給她一杯水。女子喝下後僅覺得「味道甜甜的」，下一秒便完全失去意識，對接下來發生的事情毫無記憶。

昏迷後下體驚現異常分泌物

直到兩天後，女子才在旅館房間內清醒，發現自己僅穿著上衣與內褲，內衣與外褲不翼而飛，上廁所時更察覺下體有黏稠分泌物。由於她失聯未上班，家人早已報警協尋，最終在醫院找到她。

經醫師檢查後，確認女子遭到性侵，警方隨即鎖定一路陪同的黃姓男子為嫌疑人。庭審中，黃男全盤否認犯行，辯稱女子是自願行為，甚至反控對方主動示好，但相關說詞與對話紀錄明顯不符。

法官審酌證據後認定，黃男趁女子意識不清、無法反抗之際性侵得逞，行為嚴重侵害被害人身心，且犯後毫無悔意，依乘機性交罪判處有期徒刑4年。民事部分，法院判黃男須賠償女子60萬元，全案仍可上訴。

