喝了再上？印航1機師「執飛前酒測未過」 遭加拿大勒令下機

即時中心／林耿郁報導

開車酒駕已經很離譜，現在還傳出疑似開飛機酒駕的案例：加拿大航空主管機關，近日要求印度航空「嚴查」一起機師在起飛前酒測未通過，臨時遭到撤換的事件，形容此為「嚴重狀況」。

酒駕開飛機？路透社報導，知情人士指出這起「機師險酒駕」事件，發生於去（2025）年12月23日。

一架原定自加拿大溫哥華，飛往新德里的印度航空班機，其中一名駕駛員2次酒精呼氣檢測均不合格，被判定不適合執飛，當場遭撤換下機。

加拿大交通部（Transport Canada）正式發函印度航空，要求該公司就此事件提出調查結果，並提出防範類似情況再發生的具體措施，最晚須於1月26日前提交，否則恐面臨後續懲處。

印度航空證實，該航班因事件臨時延誤，當天已緊急更換替代機師執飛。印航公司強調，涉嫌酒駕的機師已暫停飛行任務，待內部調查完成後，若確認違規，將依公司政策嚴懲，並重申對飛安規範「零容忍」。

近半年來，印度航空持續受到監管單位緊盯；去年6月，一架夢幻客機事故造成 260人喪生後，印度民航主管機關，多次點名印航存在飛安管理與執勤紀律問題。

本週印度民航總局，剛向4名印航機師發出「警告通知」，指其涉及飛行決策與法規遵循上的「嚴重安全疑慮」。

《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

