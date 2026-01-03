喝了酒還想開飛機！印航機師被帶離機艙遭加拿大拘留

印度航空停在孟買機場的波音777客機（左、右）。美聯社資料照片



印度航空一名機師上月在執勤前飲酒，在加拿大溫哥華機場登機，準備執飛往德里的班機時被發現。該名機師立即被帶下飛機，印度航空緊急調派另一名機師支援，但已造成航班延誤。這名違反加拿大規定的機師已被當局拘留，加拿大也要求印航調查此事。

路透社報導，一名要求匿名的消息人士表示，事件發生在去年12月23日，該名機師在飛機預定起飛前被帶離機艙，且被發現有喝酒。

加拿大警方在溫哥華國際機場對這名機師進行兩次酒精吹氣測試，結果顯示該名機師不適合執勤。印度NDTV報導，該名機師已被加拿大當局拘留。

廣告 廣告

原定由該名機師執飛的班機為波音777機型，最多可容納344名乘客。

加拿大交通部在發給印航（Air India）的信函中將此事件標記為「嚴重事項」，且當局可能會採取執法行動。交通部3日發布聲明表示，將與印航及印度的民航主管機關接洽，以確保採取「適當的後續行動」。

印航發布一份聲明表示，該架從溫哥華飛往德里的航班因該事件而在最後一刻延誤，並補充已調派另一名機師執飛。印航表示，加拿大當局對該機師的執勤適任性表示關切，但未提供細節。

印航表示：「在調查過程中，該名機師已被停止飛行任務。印度航空對於任何違反適用規章的行為均保持零容忍政策。在等待調查結果期間，任何經證實的違規行為都將根據公司政策受到嚴厲的紀律處分。」

知情人士透露，加拿大交通部官員歐曼（Ajit Oommen）在信中要求印航在本月26日前提供調查結果，以及為防止未來再次發生類似事件所採取步驟的細節。

加拿大規定，機師在飲用酒精飲料後的12小時內不得操作飛機，違反規定可能會導致司法或行政處分，包括罰款。

去年6月12日印航一架波音787夢幻客機在西部大城阿默達巴德起飛後不到1分鐘即墜毀，共260人罹難。印度政府去年7月公布的初步調查報告顯示，正副機師中有一人關閉燃油開關，恐是人為疏失。

自去年空難以來，印航的飛安一直受到嚴格檢視。印度民航監管機構指出，2022年之前曾由政府擁有的印航存在多項安全疏失。

印度民航總局（DGCA）本週向4名印度航空機師發出警告通知，指出與監管合規性和機組人員決策相關的「嚴重安全疑慮」。

根據路透社所看到、日期為12月29日的警告通知，民航總局表示，這些機師去年在明知飛機存在「反覆故障」和「現有系統退化」的情況下，仍接受一架飛機進行操作。根據Flightradar24的資料，該飛機是波音787，用於長途航線。

印度民航總局已提議收緊對機組人員的酒精測試規定，其中一項規定是機師若達三次酒測陽性，將永久吊銷執照。現行規定要求，機師必須在印度的第一個降落地接受酒精吹氣測試。

《太報》關心您

未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。

更多太報報導

快訊／美國動手了？！委內瑞拉首都、海港傳巨大爆炸聲響

李在明登央視！表態「尊重一個中國」 稱習近平是可靠鄰居：他很會開玩笑

要開戰了？！俄媒：五角大廈披薩指數異常高