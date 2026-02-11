喝兩口水夜晚頻跑廁所？漢方專家：「腎氣」不足是關鍵，泡杯「黑果實」一覺到天亮

對於50歲以上的女性來說，夜晚頻繁起夜（夜尿）往往與「更年期」息息相關。年輕女性的夜尿多半來自膀胱過動或發炎；然而，更年期後的女性，則是因為荷爾蒙分泌減少、身體老化、心血管或腦部疾病、糖尿病等綜合因素，導致生理機能發生變化。

茗京萃「漢方調理專家 陳慧娟」陳姐指出，如果腎氣不足，膀胱就會像是一個失去彈性的容器，收縮無力且鎖不住尿液。這就是為什麼許多長輩常說「才喝兩口水就想跑廁所」，因為腎氣虛弱導致身體無法有效代謝水分，進而中斷睡眠品質，長期下來更會讓氣色蠟黃、體力透支。

晚上尿太多怎麼辦？教你「滋陰補腎」的居家養生法

面對夜晚睡不好的困擾，出身草藥世家的茗京萃創辦人陳姐建議，與其依賴化學干預，不如回歸五行調理。在茗京萃的調理系統中，「水」系列對應腎臟，而「黑色食材」正是補腎的首選。陳姐特別推薦一種被譽為漢方「補腎聖果」的食材——桑椹。

桑椹在漢方應用中具有安養氣神、滋陰補腎的功用。針對夜晚頻繁起床的女性，陳姐分享了一個簡單的居家配方：

取適量桑椹（乾燥桑椹飲）： 桑椹富含花青素與維生素，對熟齡女性尤佳。

熱水沖泡10分鐘： 讓黑果實的營養充分釋放。

風味加乘： 建議可加入少許蜂蜜或枸杞，不僅增加風味，更能達到「1+1 效果翻倍」的溫潤體感，幫助身體回歸平衡，守住元氣。

挑選桑椹飲有哪些避雷點？認準「3分鐘」與「10個零添加」

市面上桑椹產品眾多，但對於50歲以上、身體代謝較敏感的女性來說，挑選時必須格外謹慎。茗京萃「漢方調理專家 陳慧娟」陳姐提醒，健康的調理不應增加身體額外負擔，應避開含有高糖分、香精或防腐劑的產品。

茗京萃即是針對現代忙碌女性設計，主打「不用跑中藥行」的便利性。透過「即撕即泡」的設計，只需3分鐘就能享用一杯溫潤、無苦澀味的漢方養生茶。更重要的是，品牌堅持「10個零添加」 承諾，包括0咖啡因、0香精、0防腐劑及0農殘，確保每一口都是最純粹的營養補給，適合長期飲用來增強體力、維持健康。

70歲陳姐的養生哲學：漢方調理不應是苦口修行，而是日常享受

「漢方調理可以變年輕！」這是 70歲的陳姐不惜賣房築夢、創立茗京萃的初衷。她認為養生不該是繁瑣的燉煮或吞服苦藥，而應該像喝下午茶一樣輕鬆自然。透過五行理論與現代科技的結合，陳姐成功將複雜的草本方劑轉化為日常的「生活享受」。

如果您也正深受夜晚不適之苦，不如透過專業的漢方智慧，幫助您從內而外散發紅潤好神采，守住身體的「水」能量，重新擁有一覺到天亮的高品質睡眠。

