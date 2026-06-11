喝到天亮撞死人！瞎掰「我沒開車」險被圍毆 香酥鴨老闆遭求刑10年

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香酥鴨店老闆鄭男酒後駕駛賓士車，撞死清潔員。（翻攝畫面）

台南安平去年12月清晨發生一起死亡車禍，一名擔任清潔員的23歲陳姓女子垃圾車後方隨車清運垃圾，突遭48歲鄭姓男子駕駛賓士轎車追撞，當場慘死。鄭男徹夜喝酒，肇事後還酒醉聲稱自己沒有開車，讓現場民眾氣得差點上前圍毆。近日台南地院國民法官法庭開辯論庭，檢察官指鄭男惡性重大，具體求刑10年。

回顧這起車禍事故，2025年12月16日清晨，台南市環保局外包廠商的清潔員陳女，在安平區慶平路隨垃圾車執行垃圾收運，突被一輛賓士轎車從後方追撞，當場死亡。

一路喝到早上！被救出還在茫 眾人氣到要圍毆

駕駛賓士轎車的48歲鄭姓男子是一名香酥鴨店老闆。事發當下他自己腳也被撞到骨折、卡在車內，而消防人員將他救出後，他還在酒醉狀態，竟然還說自己沒有開車，謊稱有找代駕，讓現場民眾和家屬相當氣憤，氣得要衝上去打人，但被警方及時攔阻。

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鄭男開賓士車酒駕撞死清潔員，被救出時還說自己沒有喝酒。（翻攝自台南式臉書）

事後查出，鄭男前一晚和朋友聚餐，又到酒吧續攤一路喝到早上，清晨要開車回家時發生意外，酒測值超標，還睡到下午醒來才有辦法做筆錄。

至今沒和解！ 檢方當庭求處10年徒刑

鄭男被依公共危險、酒駕致死罪嫌送辦，台南地檢今年2月偵結提起公訴，案件交由台南地院國民法官法庭審理。昨（10日）召開辯論庭，結辯時檢察官怒控鄭男連續跑攤喝酒，明知酒後駕車會危及自身安全和他人性命，造成無法回復的傷害，仍心存僥倖上路，事後更企圖避責，至今都沒有和被害人家屬達成和解，而被害的陳女家境不寬裕，身兼兩份工，早上在清潔公司，下午還到飲料店打工，認真生活工作卻遭鄭男的惡性行為，造成無可挽回的傷害，向法官求處有期徒刑10年。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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