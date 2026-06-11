喝到天亮撞死人！瞎掰「我沒開車」險被圍毆 香酥鴨老闆遭求刑10年
台南安平去年12月清晨發生一起死亡車禍，一名擔任清潔員的23歲陳姓女子垃圾車後方隨車清運垃圾，突遭48歲鄭姓男子駕駛賓士轎車追撞，當場慘死。鄭男徹夜喝酒，肇事後還酒醉聲稱自己沒有開車，讓現場民眾氣得差點上前圍毆。近日台南地院國民法官法庭開辯論庭，檢察官指鄭男惡性重大，具體求刑10年。
回顧這起車禍事故，2025年12月16日清晨，台南市環保局外包廠商的清潔員陳女，在安平區慶平路隨垃圾車執行垃圾收運，突被一輛賓士轎車從後方追撞，當場死亡。
一路喝到早上！被救出還在茫 眾人氣到要圍毆
駕駛賓士轎車的48歲鄭姓男子是一名香酥鴨店老闆。事發當下他自己腳也被撞到骨折、卡在車內，而消防人員將他救出後，他還在酒醉狀態，竟然還說自己沒有開車，謊稱有找代駕，讓現場民眾和家屬相當氣憤，氣得要衝上去打人，但被警方及時攔阻。
事後查出，鄭男前一晚和朋友聚餐，又到酒吧續攤一路喝到早上，清晨要開車回家時發生意外，酒測值超標，還睡到下午醒來才有辦法做筆錄。
至今沒和解！ 檢方當庭求處10年徒刑
鄭男被依公共危險、酒駕致死罪嫌送辦，台南地檢今年2月偵結提起公訴，案件交由台南地院國民法官法庭審理。昨（10日）召開辯論庭，結辯時檢察官怒控鄭男連續跑攤喝酒，明知酒後駕車會危及自身安全和他人性命，造成無法回復的傷害，仍心存僥倖上路，事後更企圖避責，至今都沒有和被害人家屬達成和解，而被害的陳女家境不寬裕，身兼兩份工，早上在清潔公司，下午還到飲料店打工，認真生活工作卻遭鄭男的惡性行為，造成無可挽回的傷害，向法官求處有期徒刑10年。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
更多鏡週刊報導
酒駕撞死清潔員 48歲香酥鴨老闆被救出一句話激怒眾人！險遭圍毆
監試委員一摸「竟是燙的」！台大首度抓包「AI眼鏡作弊」 直接給0分
試穿蹭流量！ NET店員見一畫面怒了：真的會發瘋
毒駕5悲慘代價！ 律師示警沉重負擔：一輩子都還不完的債
其他人也在看
李多慧穿北一女制服熱舞挨轟 今現身用中文道歉：我是外國人，對不起！
日前李多慧在台北大巨蛋活動中穿上北一女制服演出，引發部分網友質疑不妥，認為不應將高中制服作為表演服裝。對此，她先前已透過社群平台解釋，強調完全是配合活動主題安排，絕無不尊重校園文化或醜化北一女的意思。今日再度被問及此事，李多慧態度謙遜表示：「每個人的想法...
BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱
聞出下雨味道有多神？日本人驚喊河童 4.7萬人認證台灣人天賦
原PO在Threads發文表示，自己久違回到日本，某天與大阪友人在咖啡廳聊天時，突然察覺空氣中瀰漫一股濕濕的味道，直覺認為應該快下雨了，因此脫口而出提醒朋友。沒想到對方聽完後露出不可思議的表情，還開玩笑稱他是不是日本傳說中的河童。原PO事後則幽默補充一句：「我是台北...
第三代 Audi Q7 發表：數位調光全景天窗、路面投影方向燈，空間機能再次刷新三觀！
在豪華中大型七人座休旅車（Luxury Family SUV）的世界裡，奧迪（Audi）Q7 自 2005 年問世以來，一直靠著招牌的 quattro 四驅系統與高實用性在市場上穩坐一席之地。隨著用車族群對科技與舒適度的胃口越來越大，四環品牌正式推出了第三代大改款 Audi Q7。這次改款不僅外觀修飾得更加具有道路存在感，內裝與照明科技更是好料算盡。不論你是需要載著大老闆開商務會議，還是得應付家裡吵鬧的後座乘客，這台兼具性能與空間機能的全能休旅車，似乎都準備好接招了。換上霸氣「大嘴巴」：全新家族化外觀，車室頭頂空間順便被解放第一眼看到第三代 Q7，很難不注意到那張尺寸更誇張的家族化單體式盾型水箱護罩（Singleframe）。搭配重新設計的兩側進氣口，整張前臉的視覺寬度被大幅拉開，比起上一代顯得更加強悍且富有肌肉感。不過，這次外觀最務實的改動其實在車側。設計師將 D 柱線條修改得更為直立，使得車頂線條（Roofline）呈現近乎水平的狀態。這項調整不只是為了讓外型看起來更魁梧，最實質的好處是直接釋放了第三排乘客的頭頂空間（Headroom），讓七人滿載時的壓迫感大幅降低。不負「燈廠」之
伊朗發射12枚彈道飛彈轟炸約旦美軍指揮中心 聲稱摧毀「大量戰機」
伊朗官媒報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）11日表示，針對侵略者的懲罰性行動，已向約旦一處美軍指揮中心發射12枚彈道飛彈。美國駐約旦大使館緊急發出安全警示，呼籲在約旦的美國公民尋找掩蔽物避難。
Scania Super 11 公升引擎輕巧上市，XT 工程車硬漢套件同步發表！
瑞典頂級商用車領導品牌 Scania，今日正式在台推出全新 Super 系列 11 公升卡拖車。延續 13 公升車款的熱烈好評，卡拖車產品線擴大引進全新直列五缸渦輪增壓柴油引擎，以「減．但不簡」為核心理念，為運輸頭家帶來「更好載、更好養、更好開」的高效營運體驗。
法外情！苦命女獨養重病母、身障兄 自請查封機車！新北分署准分期繳罰鍰
【記者張欽／台北報導】新北市一名近40歲的陳姓女子因騎機車超速又多次違停，還未繳停車費、燃料稅等，共計積欠罰鍰22件、1萬3千餘元，遭新北市交通事件裁決處移送行政執行署新北分署後，陳女主動到分署向書記官說明，自己月薪不高，還要照顧重病母親，胞兄又因身心障礙安置在養護中心，全家都靠她1人支撐，願將機車查封請求分期繳款，新北分署法外開恩，同意她分期，每期繳納1千元直到繳清為止。
張鈞甯43歲顏值封神！堅持10多年的「慢老習慣」，膚質、身材好到逆天！
提到凍齡代表，張鈞甯絕對榜上有名！43歲的她不只肌膚緊緻透亮、身材依舊勻稱，整體狀態更是穩定在線。這次以外泌體保養品牌RÈXOS代言人身份亮相，她也大方分享自己的日常保養與身材管理哲學，
公司債利率10年來最高！霸菱投資長Martin Horne：非投資級債超額報酬59%
霸菱證券投顧今（11）日舉行「前瞻 2026 下半年投資大趨勢」記者會。霸菱全球共同投資長Martin Horne親自飛來台灣，他提到雖然市場憂心通膨、美公債殖利率飆升，但他提到「目前公司債票息來到十年來最高點，提供下檔風保護」，不同於公部門，投資級債企業債務穩定並改善，過去十年，相較美國公債，投資級債及非投資級別債有累積超額報酬率分別為23%及59%，且可望持續。
台積電捲美國專利侵權 政府必要時提協助
[NOWNEWS今日新聞]台積電捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最嚴重可能會導致相關晶片產品被禁止進口美國。經濟部今（11）日回應，台灣半導體業者長期重視智慧財產權...
新青安2.0最快8/1上路！貸款條件變嚴格？利率補貼、可貸金額、寬限期一篇搞懂
有規畫買房的朋友看過來！財政部公布新青安2.0規畫案，最快8月1日接棒新青安1.0上路，實施期程預計拉長至7年，不過最終細項仍待行政院6月底拍板。那麼新青安2.0申請條件限制為何？利率多少？可以貸多少錢？寬限期幾年？關於新青安2.0最重要的Q&A，Yahoo新聞編輯室幫你整理好，一起來看看！
NBA總冠軍賽》為何球隊遭尼克上演史上最大逆轉?斑馬：球隊下半場失去對贏球的渴望
NBA總冠軍賽今天(11日)持續在紐約尼克主場進行關鍵G4，賽前1比2落後的聖安東尼奧馬刺，上半場靠
台股跌76點收43149點 台積電收平盤2250元
美國與伊朗緊張情勢再起，增添市場不確定性。台北股市今天（11日）早盤一度重挫逾1200點，最低觸及42006.39點，險守42000點整數關卡；隨著低接買盤強力湧進，指數跌幅縮減，終場加權指數收在43149.46點，下跌76.08點，跌幅0.18%，留下長下影線，成交值新台幣1兆2579.75億元。
愷樂雙胞胎孕肚現形！42歲凍齡近況曝光 上海育兒生活全公開
愷樂在Instagram公開多張生活照，只見她戴著黑色報童帽、身穿白色亨利領（Henley Shirt）長袖上衣，坐在窗邊對鏡自拍，臉上掛著招牌甜笑，42歲的她氣色依舊紅潤，凍齡模樣絲毫看不出歲月痕跡。由於身材仍相當纖細，從正面幾乎察覺不到懷孕跡象，她也幽默在照片上寫下：「這時...
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
台灣青棒強權「穀保家商」驚傳熄燈 棒球隊集體轉學
北北基桃清涼玩水特輯！精選TOP 15高CP值公園戲水區、溪流潮間帶消暑景點
夏天就是要玩水！北北基桃有許多特色公園都有戲水池或玩水設施，而溪流潮間帶也有玩水秘境，包括大佳河濱公園、宇內溪戲水區、內湖運動公園、新北大都會公園、汐止星際遊戲場、鶯歌陶瓷博物館戲水區等，快快收進口袋名單吧！
遭爆大頭症、蹭飯胡瓜！籃籃露面反擊「看圖說故事」 親揭張立東真實關係
籃籃進一步澄清，先前遭爆私約張立東硬蹭胡瓜餐會一事，實際情況並非如此，「我們是在活動散場時巧遇，才會有那張3人合照」。接連遭受爆料攻擊，籃籃表示目前最重要的是調整好自己的心情與狀態，「就是培養自己的抗壓能力」，至於是否知道爆料者身分？她則選擇不多加猜測，「...
伊朗與美國難以維持停火的四大原因
美國與伊朗4月初達成的停火協議，在新一波地區攻擊後嚴重動搖。特朗普與伊朗互放狠話，衝突升級。專家指出四大原因：伊朗認為停火未解決核心問題、以色列持續軍事行動、升級已成談判策略，以及美國影響力有限。
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
賴瑞隆哪像《鐵拳教育》？本尊都急封鎖留言
[NOWNEWS今日新聞]韓劇《鐵拳教育》近期在台灣引發熱烈討論，劇中聚焦校園霸凌、權勢家庭與政治人物子女爭議等情節，不少觀眾認為其中一名國會議員父親角色，類似於民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的現實情況，...