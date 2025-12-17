喝到天亮還開車 賓士男酒駕撞死23歲女 第一時間醉喊「不是我、有找代駕」險遭毆

警方調閱監視器回溯後發現，賓士男肇事前至少已去2家酒吧喝酒，喝了一整個晚上後，天亮還自行駕車，最後造成憾事。讀者提供



昨日（12/16）上午台南安平一名知名香鹹酥鴨店48歲鄭姓老闆，整夜於多家酒吧喝酒到天亮後，酒駕撞死執勤中的23歲女清潔隊員，事發當下酒測值高達0.95，第一時間獲救後還醉言醉語，誆稱駕駛不是他、有請代駕，險些遭在場民眾和死者家屬圍毆，最後被依公共危險、酒駕致死罪嫌送辦，訊後檢方聲押獲准。

昨日上午陳姓女清潔隊員正隨垃圾車執行清運作業，不料走到車尾查看是否有民眾誤丟回收物時，突遭鄭男高速追撞，當場夾在兩輛車之間慘死。陳女男友、垃圾車駕駛發現車禍後趕忙至車尾，不斷拍打車身焦急求助，不過肇事的鄭男早已因酒力失去意識，賓士車紋絲不動，死者男友眼見愛人在自己面前逐漸死去，崩潰坐在分隔島大哭。

死者家屬接獲噩耗後趕抵現場，也一度悲痛拍打肇事賓士車，不過由於車頭已全毀，鄭男腳骨折卡在車內，只能等消防員到場用破壞器材救援。沒想到鄭男獲救後，第一時間疑似因酒醉還在茫，竟開始胡言亂語沒開車、有找代駕，現場民眾和死者家屬氣到險些動手痛毆，不過被警方及時制止，衝突才未擴大。

警方為確認鄭男肇事前到底在哪個地方喝酒，調閱監視器回溯後發現，鄭男先於昨日凌晨至市區一間酒吧，凌晨4時許又開車前往安平一間開到天亮的酒吧，並在此喝到上午7時許才開車離去，隨後便撞死陳女。

台南市警第四分局指出，鄭姓男子上午8時駕賓士車沿台南市安平區慶平路由東往西行駛時，高速追撞正在路邊執行垃圾收運作業的垃圾車，導致陳姓女清潔隊員當場身亡，賓士車頭也凹陷全毀。鄭男撞死人時酒精濃度非常高，可能因酒駕上路，當下已意識不清而肇事，送醫後酒力發作呼呼大睡。

據了解，陳女服務的垃圾車是台南市環保局委託長愛實業股份有限公司辦理安平區垃圾清運工作，陳女今年10月在張姓男友的介紹下進入公司任職，並擔任男友的隨車員，不料卻遇上憾事。張男受訪時悲痛表示，當時他已按規定在停車處放置三角錐，正在查看是否有誤丟進來的回收物，女友卻突然被撞。

檢方昨日下午會同法醫前往台南市立殯儀館相驗，確認死因為遭車輛撞擊致下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡，家屬對於死因無特別意見，僅表示要對鄭姓男子提告，讓他受到法律的制裁。至於肇事的鄭姓男子，送醫後因不勝酒力，在醫院呼呼大睡，直到下午清醒才做筆錄，最後被警方移送台南地檢署，檢方複訊後認定有逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。法官認為鄭男一度狡辯他不是駕駛，還稱經濟狀況不佳，有畏罪逃亡可能，16日晚間裁准羈押。

