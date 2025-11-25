喝到失控！德國列車司機「醉駕3小時」血液酒精 2.67‰、車上 250 人全嚇壞

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

德國警方週一表示，一名被控酒醉駕駛區域列車RE6的司機，在週日駕駛途中未於應停站下車，隨後將火車停在兩站之間，引起車長懷疑並報警。根據當地媒體《德國之聲》報導，這名司機酒測血液酒精濃度達2.67‰（約0.267%），為相當高的飲酒水準。

德鐵一名司機周日酒駕，目前正在接受調查。（示意圖／Unsplash）

RE6原本該在德國西部人口最多的北萊茵-威斯伐倫州的雷達-維登布呂克靠站，但列車卻直接穿過車站，停在空曠軌道上。根據警察表示，當時一名列車乘務員走向司機，聞到濃烈酒味，立即阻止列車行駛，並緊急通知鐵路緊急指揮中心。53歲的司機隨後被警方拘留，車上250名乘客平安無恙，由消防員協助疏散旅客。

根據德國《世界報》（Welt）報導，發現這位司機酒駕時間長達3小時，對交通安全帶來風險。由於司機表現出精神健康危機跡象，已被送往精神病院接受治療。他目前正因涉嫌危害鐵路交通安全而接受調查。

