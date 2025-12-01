喝到工業用檸檬酸！醫揭後果：嚴重恐敗血症

▲春水堂台中公益店傳出有客人誤喝「工業用檸檬酸」，送醫後目前已返家。（示意圖／取自春水堂臉書）

[NOWnews今日新聞] 知名連鎖茶飲春水堂在台中的公益店驚傳食安意外！有員工將「工業用檸檬酸」浸泡清洗保溫瓶，但誤當回沖熱茶的容器，讓顧客飲用後出現喉嚨不適。醫師提到，建議若不小心喝下去，除了不要催吐，要盡快送醫。到醫院後會盡快做胃鏡，一般在一、二級通常不太會有後遺症，但三級以上除了胃破掉或狹窄，再嚴重可能會導致敗血症。

台中春水堂公益店因作業疏失，讓客人不小心喝下「工業用檸檬酸」，後續緊急送醫均已返家。台中食安處表示，目前已經介入調查。春水堂說明，因一名剛到職2週的新進員工對作業流程不熟悉，誤拿貼有「清潔中」標示的保溫瓶。公益門市也已暫停營業2天，進行內部加強訓練。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部部主任楊振昌今（1）日受訪時表示，檸檬酸通常是家庭會用來清潔保溫瓶或熱水瓶等，但濃度不高，因此理論上不會造成腐蝕性傷害。

楊振昌表示，或許還是會有腸胃道刺激的可能。只是，若以工業用且高濃度類型，醫師提到，酸鹼值可能就會較酸，此時就要小心可能有腐蝕性傷害的機率。

楊振昌說，大多是強酸，如酸鹼值在2以下；或是強鹼，酸鹼值在12以上。

不過，灼傷的部分，楊振昌說明，一般送至醫院會先照胃鏡，確定灼傷程度決定預後，一般成人介於1至3級，3級以上可能會有胃破掉或狹窄，少部分2B級的人會有後遺症，至於第1至2A級通常不會有太多狀況。

楊振昌說，以胃鏡評估灼傷程度，若嚴重可能會導致敗血症、甚至死亡；也有人傷到食道可能有狹窄；或胃部狹窄，導致腸胃功能受影響。

第一時間就是盡快送醫。楊振昌提醒，過往就會建議除了不要催吐，另外喝牛奶跟水稀釋的部分，「效果有限」。原因是其實這些傷害來得很快，頂多不到1分鐘就決定受傷程度，因此通常是來不及的。

