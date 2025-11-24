喝到斷片! 女睡昏在計程車上 2警化身保母護送回家

社會中心／洪巧璇、郭文海 台北報導

台北市警方接獲報案，指稱有一名女子喝酒喝到斷片，睡倒在計程車上怎麼叫也叫不醒，考量到她是女生，也擔心深夜回家會有危險，警方還派出兩名員警護送她，事後女子看到自己安全回家後，還對員警補出讚的手勢，揮手向警方說掰掰。

喝醉女子vs.員警：「小姐。」深夜時間，長髮飄逸，穿著平口小禮服的女子，喝到爛醉，倒在計程車上，怎麼叫也叫不醒。員警：「你看一下裡面有沒有鑰匙、卡、磁扣或是什麼的。」波麗士大人瞬間變成保母，攙扶女子進家門，而就在他們走到房門口時，女子突然清醒。員警：「小姐醒來喔，小姐醒來了嗎？」員警氣喘吁吁，畢竟要扶著她走上樓，真的好累，原來女子喝到斷片，根本無法自己回家。

廣告 廣告





女喝到斷片睡昏在計程車上 ２警化身保母護送回家

女喝到斷片睡昏在計程車上 ２警化身保母護送回家（圖／民視新聞）

司機黃先生：「是在夜店那邊101夜店那邊，就是已經醉到完全好像她也沒有意識。」女警：「現場同事過去之後發現是女性，所以就有通報所內的女警，確定她住在幾樓之後，我就跟所內另外一個同仁，一起把當時人扶上她的住家這樣，她有跟我們比讚然後還有掰掰這樣子。」當時台北市警方接獲報案，有女子睡在計程車上叫不醒，司機就向附近便利商店求助，並報警處理。民視記者洪巧璇：「現在有不少店家都會在門口，張貼像是這種愛心商店的標章，只要有民眾遇到危險，就能及時向商家尋求協助，透過這種警民合作的方式，打造婦幼安全走廊。」









女喝到斷片睡昏在計程車上 ２警化身保母護送回家

女喝到斷片睡昏在計程車上 ２警化身保母護送回家（圖／民視新聞）

女子看到自己平安回家，身旁還多了兩名員警護送，讓她安心不少，警察要離開時，還向他們比出讚的手勢，揮揮手說掰掰。幸好這次有員警幫忙，不然喝得不醒人事，真的很危險。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：女喝到斷片睡昏在計程車上 ２警化身保母護送回家

更多民視新聞報導

桃園重機撞飛5車！先撞斜坡再衝向摩托車 街頭一片狼藉

週休三日有望？四日工作制提案通過 勞動部12/7前給回應

最新／台中逢甲商圈店鋪祝融 「熊熊烈火」直衝天際

