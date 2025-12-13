喝到清晨還上路！轎車撞斷燈桿翻覆 酒測達0.44

台北內湖康樂街，一輛轎車經過巷弄突然自撞。（圖／東森新聞）





台北內湖康樂街，一輛轎車經過巷弄突然自撞，不只車輛翻覆，連燈桿也被撞斷。駕駛酒測值居然高達0.44，被依公共危險罪送辦。

轎車方向偏移，下一秒自撞，車身翻了又翻，整整270度橫躺在馬路上。車輛翻覆擋風玻璃破裂，車子版金凹陷，燈桿更是整根被撞斷，巷弄就這樣大，完全被佔道，造成一度無法通行。

事發在台北市內湖康樂街巷弄內，轎車自撞燈桿肇事，警方到場34歲駕駛沒有明顯外傷，但頭暈緊急送醫，警方一測酒測值高達0.44，駕駛供稱是前一個晚上喝到清晨，開車出來要買早餐，半路卻釀禍。

酒都還沒退又上路，被依公共危險罪送辦。

