喝到清潔劑、眼睛被工業酒精灼傷！醫警告：舊瓶再利用的習慣會致命

舊瓶再利用的習慣，有可能釀成誤飲化學液體的致命危險。（Gemini生成示意圖）

台中知名茶飲店的新進店員，疑誤拿裝有清潔劑的熱水瓶為顧客回沖熱茶，導致3人喉嚨灼傷；眼鏡行老闆將濃度高達75％的工業酒精誤當生理食鹽水，倒入隱形眼鏡盒，造成女子右眼幾乎失明。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金指出，這些事件與「舊瓶再利用」習慣息息相關，提醒民眾千萬不要以為瓶子看起來像飲料就安全。

陳志金醫師分享，在急診或加護病房中，經常遇到誤喝農藥、清潔劑、漂白水等化學液體的病人，尤其是小孩與老人，常因液體裝在飲料瓶或酒瓶中而誤飲。

許多台灣家庭習慣將喝完的瓶子重新利用，卻忽略了潛在危險。瓶子原本的標示仍在，會讓人誤以為裡面是可飲用的飲料，尤其是親戚或訪客未被提醒時，更容易發生意外。

有人可能會說「我在瓶子上寫字提醒了」「喝之前聞一下就好」「家人都知道這不能喝」。然而，陳醫師提醒，這些做法並不可靠，小孩、老人或陌生人往往看不懂標示，聞不出化學液體的味道，甚至習慣直接大口飲用，任何疏忽都可能釀成事故。

避免誤飲方法

陳志金醫師建議，如果真的要重新利用瓶子，必須遵守3個原則：

1.撕掉標籤：任何不能撕掉標籤的容器，像是鋁罐，最好不要再利用。

2.重新標示：在瓶身及瓶蓋明顯位置清楚標示內容。

3.分開存放：將有毒或不可飲用液體與飲料完全分開存放，尤其遠離小孩能接觸的範圍。

對店家而言，更應該將清潔液瓶集中放在專區或上鎖，避免與可飲用液體混放。陳醫師強調，新進員工教育的第一課，就是「安全教育」，要先學會辨識最危險的事物，才能避免悲劇重演。



