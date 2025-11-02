喝到私釀假酒甲醇中毒！好姊妹同遊東南亞天人永隔

一對來自英國倫敦的好友相約到東南亞旅遊，卻因為誤飲摻了甲醇的私釀烈酒導致一人喪命。（示意圖／非當事酒／pexels）





一對來自英國倫敦的好友相約到東南亞旅遊，從柬埔寨網寮國，在青年旅館飲酒後，卻因為誤飲摻了甲醇的私釀烈酒，導致其中一人不幸喪命。柬埔寨與寮國都在英國外交部列出的的甲醇中毒高風險名單國家中，英國外交部提醒民眾，到這些地區旅遊飲酒時，一定要多加注意。

根據《Mirror UK》報導，Bethany Clarke與她的摯友Simone White到東南亞展開背包客之旅，她們在寮國體驗了漂流活動，晚上則在青年旅館飲酒。她們購買了當地私釀的烈酒用雪碧調著喝，但第二天早上就覺得身體不對勁，兩人都感到很不舒服，當她們搭上前往下一站目的的巴士時，Bethany突然昏厥，Simone則是不停嘔吐，兩人雙雙被送醫。

兩人從設備簡陋的普通醫院轉送到私人醫院時，已經為時已晚，。Simone在洗腎時癲癇發作，之後出現腦部腫脹、腦部出血的症狀，最後不幸病逝；醫院兩週後才檢查出她們的病症來自於是甲醇中毒。

Bethany事後難過地說，她還是無法相信Simone已經不在人世的事實，她也把她的悲痛化為行動，積極向英國人推動提高對假酒、甲醇的警覺的宣導。Bethany認為，不多加宣導，類似的悲劇還會繼續上演，大家必須牢記，出門旅行的時候，喝有品牌的罐裝飲料、酒類裁安全，瓶裝的酒類風險比較高，瓶蓋、內容酒夜都可能被更換過。

英國外交部近日也將8個國家加入甲醇中毒高風險名單，原因是當地常見假酒或摻雜酒精飲品。原名單包括：泰國、寮國、越南、柬埔寨、印尼、土耳其、哥斯大黎加與斐濟；新加入的國家則有：厄瓜多、日本、肯亞、墨西哥、奈及利亞、祕魯、俄羅斯與烏干達。