喝到蟑螂卵嚇壞！大茗一中店急宣布停業 店員當場捏爆噴汁

（記者張芸瑄／台中報導）台中一名消費者日前在購買手搖飲後，喝到一半發現杯中沈有「紅褐色、長方形、帶鋸齒紋路」的異物，形狀極似「蟑螂卵鞘」，嚇得立刻將東西吐出。原PO將飲品帶回店家要求確認，不料店員竟當場徒手「捏爆異物」，液體四濺，差點濺到他身上，讓當事人更加驚恐。儘管店家提供退費並製作新飲品補償，原PO仍驚魂未定，隨後撥打 1999 通報。事件曝光後，大批網友一致認定異物是蟑螂卵，紛紛呼籲向衛生局檢舉。對此，連鎖品牌「大茗」今（11日）發布聲明致歉，並宣布台中一中店即刻停業全面清消。

示意圖／連鎖品牌「大茗」今（11日）發布聲明致歉，並宣布停業。（擷取自 Google Maps）

事主在 Threads 發文指出，10 日購買飲品後喝到半杯便察覺異狀，吐出後發現外觀呈紅褐色、長方形，表面有明顯紋路及鋸齒狀邊緣，與網路圖片比對後高度相似蟑螂卵鞘，因此立即回到門市詢問。不料店員查看後竟直接用手將異物捏破，瞬間爆出液體，讓他當場嚇傻，直呼「差點噴到我，真的很可怕！」

雖然店家願意退費並補償一杯，但原PO坦言已完全無法再喝下去，並質疑店員試圖以「蕎麥碎屑」解釋異物來源，「蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼可能會爆漿？」最終他向 1999 反映，要求主管機關稽查，以免類似事件再度發生。

事件引發大量網友討論，留言幾乎一面倒認為異物就是蟑螂卵鞘，包括：「鋸齒就是蟑螂寶寶的數量」、「這外觀百分之百是卵鞘」、「我也曾在湯裡遇過，一咬破味道超噁」、「拜託檢舉，這一定要查」、「喝到這個會有陰影一輩子」。不少人也批評店家處理方式「太離譜」。

面對輿論延燒，手搖飲品牌「大茗」緊急發出聲明致歉，坦承門市處置方式不當，與公司食品安全標準不符，強調已勒令台中一中店自 1 月 11 日起暫停營業，店內將進行全區清潔消毒，並同步全面檢視原料、儲放條件及作業動線，後續也會配合主管機關調查。

