喝可樂談大事！川普質疑巴勒維之子不夠力 批澤倫斯基是俄烏和平阻礙

編譯張渝萍／綜合報導

美國總統川普14日接受路透訪問談及伊朗情勢時表示，長期流亡海外的前伊朗國王巴勒維之子芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）「看起來人很好」，但對於他是否能在伊朗國內凝聚足夠支持、最終接掌政權表示存疑。

另外，川普也談及俄烏和平談判進度，他也將俄烏和平談判陷入僵局歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基。

美國總統川普14日接受路透專訪談伊朗、俄烏戰爭等。（圖／翻攝自白宮）

川普質疑巴勒維接掌政權能力

先前川普已多次威脅要介入、支持伊朗境內的抗議者。據報導，在伊朗這次大規模抗議中，已有數千人因政府血腥鎮壓死亡。

若伊朗神權政府垮台，對川普來說誰會是最理想人選呢？川普在路透專訪中對是否全力支持長期流亡海外的巴勒維仍顯得保留。巴勒維是1979年遭推翻的伊朗末代國王之子。

川普說：「他看起來人很好，但我不知道他在自己國家裡會怎麼發展，而且我們其實還沒走到那一步。」

川普稱，他不確定伊朗是否會接受他的領導，「如果他們會，那我當然沒有意見。」這番言論顯示他質疑巴勒維領導伊朗的能力。川普上周才表示，他沒有計畫與巴勒維會面。

伊朗末代王儲巴勒維，他在自家國內是極具爭議的人物，民調顯示高達三分之一民眾反對他。（圖／翻攝自X平台 @realMaalouf）

現年65歲、長期居住在美國的巴勒維，自父親在1979年伊斯蘭革命中被推翻前便離開伊朗，近來成為抗議運動中的重要發聲者。然而，伊朗反對派內部分裂，存在多個相互競爭的團體與意識形態派系，。

川普表示，德黑蘭政府可能因抗議而倒台，但「說實話，任何政權都有可能失敗。」他還說：「不管它會不會垮，這都將是一段很有意思的時期。」

邊喝可樂邊受訪 為期中選舉打預防針

這場訪問正好是川普將執政滿周年。他在這場30分鐘的訪談中坐在巨大的「堅毅桌」（Resolute Desk）後方，一邊啜飲健怡可樂。報導指，訪談中他一度舉起一本厚厚的資料夾，稱裡面收錄了他自2025年1月20日宣誓就職以來的政績。

不過，他也試圖為共和黨在11月的國會期中選舉打預防針，稱執政黨往往會在總統就任兩年後的期中選舉中失去席位，「你贏得總統選舉，通常不會贏得期中選舉，但我們會非常努力爭取在期中選舉獲勝。」

川普：澤倫斯基是俄烏和平協議主要障礙

川普表示，儘管他在競選期間聲稱能在一天內結束俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但在整個任期內一直難以實現，更稱他認為澤倫斯基是讓這場持續四年的戰爭難以畫下句點的主要障礙。

川普經常批評俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與澤倫斯基，但這次再度對烏克蘭總統表現出較為悲觀的態度。

川普說，普丁「已準備好達成協議」，被問及僵局的原因時，川普僅簡短回應：「澤倫斯基。」他說：「我們必須讓澤倫斯基總統同意。」

川普稱澤倫斯基是俄烏和平談判的阻礙。（圖／翻攝自白宮）

川普：共和黨議員應該要忠誠

此外，川普駁斥部分共和黨參議員誓言阻擋其聯準會提名人選的作法。這些議員擔心川普的司法部對鮑爾（Jerome Powell）的調查，干預了央行一向獨立的運作。

川普說：「我不在乎。沒什麼好說的，他們應該要忠誠。」

川普也否定摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）對他干預聯準會可能推升通膨的批評，「我不在乎他說什麼。」

川普將會委國反對派領袖馬查多

川普15日將在白宮與委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）會面，這將是雙方首次面對面會談。此前，川普已逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），並於本月稍早接管該國。

川普提到馬查多時說：「她是個非常好的人，我在電視上看過她。我想我們就是談一些基本的事情。」

馬查多去年獲得諾貝爾和平獎，並將該獎獻給川普。她曾提議將獎項轉交給川普，但諾貝爾委員會表示，和平獎不得轉讓。

川普15日將與委內瑞拉反對派領袖馬查多會面。(圖/翻攝維基百科)

川普讚委國代總統：她非常好打交道

川普也讚賞委內瑞拉的代總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）。川普表示，他14日稍早與羅德里奎茲進行了一場「精彩談話」，並稱「她非常好打交道」。

儘管美國民眾對物價仍有疑慮，川普在訪談中頻頻稱讚美國經濟的強勁表現。他表示，下周前往瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）時，將傳達「我們的經濟有多好、就業數據有多強、我們表現得有多好」。

川普讚賞委內瑞拉的代總統羅德里格斯，稱她很好打交道。（圖／翻攝自X平台 @eleccionescolom）

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）告訴路透，川普在達沃斯期間將與瑞士、波蘭與埃及的領導人進行雙邊會談。

