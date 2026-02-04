喝含酒精提神飲料拒酒測罰18萬沒繳 士林分署轉介酒癮治療協助

記者楊佩琪／台北報導

程姓男子到士林分署辦理分期繳款，書記官進一步提供酒癮治療相關資訊，轉介專業戒治服務。（圖／翻攝畫面）

為落實酒駕零容忍，法務部行政執行署士林分署除依法嚴格執行酒駕罰鍰案，也配合推動「酒癮治療協助」，使有酒癮風險的義務人，從根本降低酒駕再犯風險。一名程姓男子就因工作時習慣喝含酒精成分的知名提神飲料，又拒絕酒測，被罰18萬元並於2025年底移送執行。分署主動提供酒癮治療相關資料，協助轉介專業戒治服務，希望達到預防再犯目標。

台北市一名程姓男子於2025年6月間，因為工作需要，喝了含酒精知名提神飲料後，騎車行經北投區關渡里時遇警方攔檢。但程男拒絕接受酒測，經台北市交通事件裁決所裁罰18萬元，並於同年年底移送士林分署執行。

士林分署表示，1月間依法扣押程男銀行帳戶後，程男旋即到分署辦理分期繳款。書記官在進一步了解程男有長期飲用含酒精提神飲料習慣，遂主動提供酒癮治療相關資料，並協助轉介專業戒治服務，希望能幫助徹底根除酒癮，達到預防效果。

分署強調，將持續善用酒癮防治資源，向滯欠酒駕罰鍰的義務人及其家屬，提供「台灣戒酒暨酒癮防治中心」的衛教資訊與治療轉介，持續守護行車安全。

