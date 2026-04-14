喝咖啡也沒用，「春困」上身讓你越睡越累！中醫教你按3穴道助提神，比補眠更有效
許多民眾在春天出現容易疲倦、白天嗜睡、精神不濟等情況，即使睡眠時間足夠仍感到疲累。中醫師指出，這類情形在中醫理論中常被稱為「春困」，與季節轉換、人體氣機運行及濕氣偏重有關，若長期出現精神不振、頭重疲倦等情形，可能與體質與生活習慣有關，可透過體質調整與生活作息改善。
春季陽氣升發不順 容易出現疲倦嗜睡
陽明馬光中醫診所莊博甯中醫師表示，在中醫理論中，春天屬於萬物生發的季節，人體陽氣也會從冬季的收藏狀態轉為升發狀態。不過，現代人作息不規律、長時間久坐、飲食偏油膩或外食比例高，再加上春季濕氣較重，容易影響體內氣機運行，導致陽氣升發不順與濕氣滯留體內，進而出現精神不振、疲倦與嗜睡等情形。
莊博甯說明，這類狀況並不一定是睡眠不足，而是身體在季節轉換過程中尚未適應，氣機運行不順、濕氣偏重，容易出現「該清醒卻提不起精神」的狀態，因此在春季特別容易感到疲倦、注意力下降或身體沉重。
春困常見症狀 不只想睡覺
莊博甯指出，春困不一定每天都非常嚴重，但常會以一些身體訊號表現，例如早上起床後仍感到頭昏、精神不清、下午容易嗜睡、專注力下降，或是沒有明顯勞累卻覺得全身疲倦。此外，也有人會出現頭部沉重、身體感覺沉重無力、食慾下降或容易腹脹等情形。
春困徵兆：
早上起床覺得頭昏、腦袋不清楚
下午特別想睡，專注力明顯下降
明明沒做什麼事，卻覺得全身很累
頭重重的、身體有種「黏黏沉沉」的感覺
食慾變差，吃一點就覺得脹
莊博甯表示，如果這些情況在春季反覆出現，通常不只是單純睡眠問題，較可能與體內濕氣偏重、脾胃功能與氣血運行有關，需從體質與生活習慣進行調整。
中醫調理春困 以疏肝理氣與健脾化濕為原則
在治療方面，莊博甯說明，中醫調理春困並非單純使用提神方式，而是從調整體質與氣血運行著手。常見治療原則包括疏肝理氣、健脾化濕以及調和氣血，使清陽之氣能上達頭部，改善頭昏、疲倦與嗜睡情形。
莊博甯表示，臨床上會依據不同體質進行辨證治療，例如肝鬱脾虛型、濕重困脾型等，不同體質使用的藥物與治療方向也會不同，需由中醫師評估後調整。部分患者在調理一段時間後，除了嗜睡情形改善外，也會感覺精神較清晰、疲倦感減輕。
日常保養 可從作息、飲食與穴道保健著手
除了中醫調理外，莊博甯也建議民眾可從日常生活改善春困情形。平時可適度按壓百會穴、足三里與太衝穴等穴位，有助提神醒腦、健脾益氣與舒緩壓力。飲食方面建議以清淡為原則，減少油膩與甜食攝取，可適量食用薏仁、山藥、紅豆與綠色蔬菜等食物，並避免過多冰飲，以免影響脾胃運作。
在生活習慣方面，莊博甯建議維持固定作息與起床時間，白天可進行快走、伸展或輕度運動，幫助氣血循環與陽氣升發。相較於長時間補眠，規律作息與適度活動對改善春季疲倦情形更有幫助。
莊博甯表示，春困並非單純疲勞或睡眠不足，而多與季節變化、氣血運行與濕氣有關，透過中醫辨證調理，加上正確的飲食、穴道與生活作息，大多數人在春季都能逐漸改善精神不濟與疲倦情形。
資料提供：馬光中醫
責任編輯：林勻熙
核稿編輯：陳宛欣
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