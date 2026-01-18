喝咖啡像在喝塑膠！外帶杯遇熱釋放數千微粒 1年恐吞36萬顆

〔編譯陳成良／綜合報導〕早上來一杯熱騰騰的外帶咖啡，是許多上班族的醒腦儀式。澳洲格里菲斯大學(Griffith University)的最新研究發出警示：你喝下去的可能不只是咖啡因，還有成千上萬的「塑膠微粒」。這項發表於《有害物質期刊：塑膠(Journal of Hazardous Materials: Plastics)》的研究指出，外帶杯在盛裝熱飲時會釋放大量微塑膠，若每天喝1杯，1年下來可能吞下高達36萬顆塑膠碎片。

科普網站《Science Alert》報導，研究團隊分析了市面上常見的兩種外帶杯：全塑膠杯(聚丙烯PP或聚乙烯PE)以及內層有塑膠淋膜的紙杯。實驗發現，「溫度」是微塑膠釋放的關鍵驅動力。當液體溫度從冰咖啡的5度C上升到熱咖啡的60度C時，全塑膠杯釋放的微塑膠數量暴增了約33%。

為什麼熱咖啡會變成「塑膠湯」？透過高解析度影像分析，研究人員發現全塑膠杯的內壁表面較為粗糙，充滿了微小的「峰谷」結構。當遇到高溫時，塑膠材質會軟化、膨脹並收縮，導致這些微小結構崩解剝落，掉進飲料中。相較之下，有塑膠淋膜的紙杯雖然釋放量較少，但仍無法完全倖免。

根據數據估算，如果一個人每天使用聚乙烯塑膠杯喝300毫升的熱咖啡，1年可能攝入高達36.3萬顆微塑膠。雖然目前科學界對於微塑膠對人體的長期危害尚未有定論，但為了降低風險，專家強烈建議改用不鏽鋼、陶瓷或玻璃材質的環保杯。如果非得用一次性外帶杯，建議請店員將咖啡溫度稍微調降，避免沸水直接沖入杯中，以減少塑膠塗層的物理壓力與崩解。

