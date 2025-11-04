喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用

咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。

許多人喜歡喝咖啡，但要注意別同時服用12種藥物，以免出現嚴重副作用。（示意圖／Pixabay）

《每日郵報》採訪了網路藥房SingleCare的藥劑師Dr. Jennifer Bourgeois以及HaVy Ngo-Hamilton，他們列出了12種不應與咖啡同時服用的藥物。其中，抗抑鬱藥是首當其衝的危險組合。Bourgeois指出，咖啡因可能與抗抑鬱藥產生交互作用，導致血壓危險性上升。特別是三環類和單胺氧化酶抑制劑（MAOIs）等舊式抗抑鬱藥，會阻礙身體正常代謝咖啡因，使其在體內停留時間延長，引發持續性高心率和高血壓。

非處方感冒和過敏藥物也不宜與咖啡一起服用。藥劑師解釋，部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱（pseudoephedrine），會刺激大腦反應，若與咖啡一起服用，可能加劇緊張和焦慮等症狀。藥劑師建議，應在喝咖啡前2小時或4小時後才服用這類藥物，以避免不良反應。

對於糖尿病患者，藥劑師提醒，含咖啡因的飲料會增加血糖水平，尤其是添加糖或奶的咖啡更是如此。因此，同時飲用咖啡和服用糖尿病藥物可能會降低藥效。建議患者在決定是否與咖啡同服這類藥物前，應先密切監測血糖水平變化。

抗生素與咖啡的組合也需謹慎。某些抗生素會抑制咖啡因代謝，導致血液中咖啡因濃度上升，引發心跳加速和緊張等不適。而抗凝血藥物與咖啡同服，則可能因咖啡因抑制藥物分解，使藥物在體內停留時間過長，增加過量出血風險。藥劑師建議，服用抗凝血藥物後應至少等待6至8小時再飲用咖啡。

降血壓藥物與咖啡的相互作用同樣值得關注。由於咖啡因會增加心率和血壓，可能與降壓藥的效果相抵消。藥劑師建議在服用降血壓藥前2小時或後4小時再喝咖啡。甲狀腺藥物的吸收也會受到影響，任何食物或水（包括咖啡）都會降低身體對這類藥物的吸收率，應保持空腹服藥，並等待30至60分鐘後再攝取含咖啡因飲料。

阿茲海默症藥物、骨質疏鬆症藥物、哮喘藥、專注力失調及ADHD藥物，以及抗精神病藥物，也都被列為不宜與咖啡同時服用的藥物。咖啡會使血腦屏障變緊，減少阿茲海默症藥物進入大腦；會降低骨質疏鬆症藥物的吸收率；會加劇哮喘藥的副作用；與ADHD藥物同用可能導致過度刺激；還會減弱抗精神病藥物的效果，藥劑師甚至建議躁鬱症發作時完全禁飲咖啡。

