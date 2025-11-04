喝咖啡別碰12種藥物！藥師示警：恐引發災難性副作用
咖啡是許多人日常生活中不可或缺的飲品，尤其早晨一杯咖啡能夠提神醒腦，幫助開啟一天的工作。然而，英國《每日郵報》報導，藥劑師警告，咖啡若與某些特定藥物一同服用，可能會產生危險的交互作用，甚至引發「災難性副作用」，對健康造成嚴重威脅。
《每日郵報》採訪了網路藥房SingleCare的藥劑師Dr. Jennifer Bourgeois以及HaVy Ngo-Hamilton，他們列出了12種不應與咖啡同時服用的藥物。其中，抗抑鬱藥是首當其衝的危險組合。Bourgeois指出，咖啡因可能與抗抑鬱藥產生交互作用，導致血壓危險性上升。特別是三環類和單胺氧化酶抑制劑（MAOIs）等舊式抗抑鬱藥，會阻礙身體正常代謝咖啡因，使其在體內停留時間延長，引發持續性高心率和高血壓。
非處方感冒和過敏藥物也不宜與咖啡一起服用。藥劑師解釋，部分非處方感冒藥含有偽麻黃碱（pseudoephedrine），會刺激大腦反應，若與咖啡一起服用，可能加劇緊張和焦慮等症狀。藥劑師建議，應在喝咖啡前2小時或4小時後才服用這類藥物，以避免不良反應。
對於糖尿病患者，藥劑師提醒，含咖啡因的飲料會增加血糖水平，尤其是添加糖或奶的咖啡更是如此。因此，同時飲用咖啡和服用糖尿病藥物可能會降低藥效。建議患者在決定是否與咖啡同服這類藥物前，應先密切監測血糖水平變化。
抗生素與咖啡的組合也需謹慎。某些抗生素會抑制咖啡因代謝，導致血液中咖啡因濃度上升，引發心跳加速和緊張等不適。而抗凝血藥物與咖啡同服，則可能因咖啡因抑制藥物分解，使藥物在體內停留時間過長，增加過量出血風險。藥劑師建議，服用抗凝血藥物後應至少等待6至8小時再飲用咖啡。
降血壓藥物與咖啡的相互作用同樣值得關注。由於咖啡因會增加心率和血壓，可能與降壓藥的效果相抵消。藥劑師建議在服用降血壓藥前2小時或後4小時再喝咖啡。甲狀腺藥物的吸收也會受到影響，任何食物或水（包括咖啡）都會降低身體對這類藥物的吸收率，應保持空腹服藥，並等待30至60分鐘後再攝取含咖啡因飲料。
阿茲海默症藥物、骨質疏鬆症藥物、哮喘藥、專注力失調及ADHD藥物，以及抗精神病藥物，也都被列為不宜與咖啡同時服用的藥物。咖啡會使血腦屏障變緊，減少阿茲海默症藥物進入大腦；會降低骨質疏鬆症藥物的吸收率；會加劇哮喘藥的副作用；與ADHD藥物同用可能導致過度刺激；還會減弱抗精神病藥物的效果，藥劑師甚至建議躁鬱症發作時完全禁飲咖啡。
延伸閱讀
快訊/非洲豬瘟案關養豬場經營者陳姓父子遭羈押禁見！
台肥董座年薪有多高？郭正亮曝：綠營基層不認同吳音寧
粿粿「哥哥」頻發文力挺！身份竟是男團「太極」成員韓秉融
其他人也在看
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
少鹽還不夠！研究揭「1飲品」超穩血壓 幾乎治百病
高血壓是沉默的殺手，常見於中老年人。營養師薛曉晶表示，一項研究指出，高血壓患者普遍鈉攝取過高、鉀攝取不足，水分攝取量也明顯偏低，導致血壓控制困難，因此，高血壓患者每次喝足2000～2500cc水，並以白開水為主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大高材生「早餐不吃1物」甩7公斤！ 醫：吃對食物更健康
蔡明劼日前在臉書粉專撰文道，減脂需要均衡飲食，特別是要注意「吃到足夠的蔬菜量」，但有些人困擾早餐不容易攝取蔬菜，他建議可選擇不必煮也能快速上桌的食材，像是小黃瓜、牛番茄、玉米筍等等。蔡明劼提到，有位從台大財金系畢業的學姐，曾在香港、新加坡工作，由於金融業...CTWANT ・ 1 小時前
資深法官周盈文腦出血搶救中！「1常見病」釀禍：500萬人小心
65歲的資深法官周盈文，昨(3日)下午被發現倒臥於辦公室內，疑似因腦部出血昏迷，緊急送往台大醫院搶救中，初步懷疑是因高血壓引發腦溢血。醫師表示，腦出血就是腦中風，最常見的原因就是高血壓。因此，高血壓病患者務必控制日常的血壓值。預估計，台灣約有500萬名高血壓患者。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
山東10歲男童腹痛就醫 6器官無故遭切除！母崩潰：兒無法正常進食
綜合陸媒報導，2023年10月26日就讀山東菏澤一間小學五年級的10歲男童小燁，與同學玩耍時撞到腹部，放學回家後持續腹痛，他的母親岳女立刻帶他前往當地醫院檢查。檢查初步判斷為腹部血塊，醫師建議住院觀察；沒想到進一步做CT後，發現小燁的胃與胰腺間有「佔位性病變」，必須...CTWANT ・ 13 小時前
麵包中恐有2A級致癌物 「這零食」含量比它多1000倍
研究指出，麵包烘烤會產生WHO列2A級可能致癌物丙烯醯胺，但正常攝取不會顯著提高癌症風險，需長期大量暴露才有疑慮。張適恆醫師提醒，台式麵包糖油鹽較高更需注意，建議選擇添加少的麵包、避免烤焦，並減少油炸食品攝取。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
他做檢查恐得「肝硬化」！醫推多吃「2食物」 6年後奇蹟逆轉
喝咖啡不只提神，還能保護肝臟。腎臟科醫師江守山分享，一名B型肝炎帶原者每年做檢查，發現肝硬化指數逐年升高，擔心惡化成肝癌，遂向醫師求助。江守山建議他每天喝4杯咖啡，並攝取富含褪黑激素的食物，後續追蹤約6年，指數未再上升，甚至達到「逆轉」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
52歲女咳嗽、大笑就尿失禁！醫曝原因喊很常見 3族群高風險
更年期到了，不少過去沒有的症狀都會跑出來，有時候還會發生令人尷尬的事。泌尿外科醫師曲元正就分享一起個案，有位52歲的林小姐只要咳嗽或大笑，就會不受控制地尿失禁，令她感到尷尬又煩躁，不敢參加聚會或外出運動。進一步了解才發現，她身上還發生許多更年期的症狀。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前
不是小黃瓜！醫大推「它」超營養、無農藥：早餐必啃幾根
減重是現代風潮，醫師蔡明劼表示，均衡飲食是其中關鍵，首先就是吃到足夠的蔬菜量，以早餐而言，可食用不必煮的食材，例如小黃瓜、牛番茄、玉米筍。他自己最常用玉米筍作為早餐的蔬菜來源。玉米筍幾乎不含農藥，且低熱量、低碳水化合物，並富含多種營養素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不是香蕉也不是黑巧克力！ 營養師認證「最強抗壓食物」一天一顆，皮質醇下降、免疫力升
說到能幫助紓壓的食物，很多人會想到富含油脂的魚類、黑巧克力或洋甘菊茶。但你知道嗎？水果其實也能幫助舒緩壓力，關鍵就在於它們含有豐富的必需營養素，能同時支持身體與心理健康。其中，有一種水果對抗壓力特別有幫助，而且可能不是你第一時間想到的那種。根據「realsimple」網站分享，以下是註冊營養師的首選，以及幾個在家輕鬆多吃的方法。 最佳抗壓水果：橘子 你可能會驚訝，橘子其實是減輕壓力的水果冠軍。Lorenz指出，這種柑橘類水果含有大量能支持免疫功能的營養素，進而提升身體的壓力應對能力。橘子富含維生素 C——這是維持免疫力不可或缺的營養素。維生素 C 能促進並提升白血球（負責對抗感染的免疫細胞）的生成與功能，同時身為抗氧化劑，它還能保護免疫細胞免受氧化傷害。除此之外，維生素 C 還能支持皮膚屏障、促進傷口癒合，提升整體免疫韌性。 免疫與壓力的關係？ 免疫系統與壓力反應息息相關。當免疫系統獲得良好支持（例如攝取足夠的維生素 C），它能更有效地調節身體在面對壓力時的發炎反應，減少長期慢性壓力對健康造成的影響。相反地，身心壓力會促使身體分泌皮質醇（俗稱壓力荷爾蒙），長期高壓與皮質醇過高會抑制免疫常春月刊 ・ 23 小時前
「吃到飽」飲料好髒！腸桿菌超標 漢來海港、饗麻饗辣PLUS全挨罰
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 全台多家「吃到飽」當紅品牌，衛生不合格挨罰！食藥署今（3）日公布 聯合各地方衛生局進行的「吃到飽餐廳稽查專案」結果，一口氣發現有六家業者的即食食品衛生堪慮，檢出腸桿菌科超標，包括有「漢來海港」台北天母SOGO店、「饗麻饗辣PLUS」LALAPORT南港店以及「野村燒肉」桃園店等通通榜上有名，由衛生局分別開罰。 食藥署...匯流新聞網 ・ 19 小時前
乳房外科女醫35歲罹三陰性乳癌！她點名「這習慣」是最大元凶
鄭伃書身為中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師，卻在35歲正值事業高峰時，在一次例行檢查中，意外發現自己罹患有「最惡乳癌」之稱的三陰性乳癌。抗癌成功後，她深刻反思每天熬夜趕報告、長期睡眠不足，可能就是健康2.0 ・ 1 小時前
失智症，是50歲後人生的殺手！腦科名醫勸：這10食物最好少碰，吃錯恐腦鈍、大腦退化
腸道與大腦息息相關， 如果吃下不對的食物，不只腸道有狀況，也會藉由神經，引發大腦一系列發炎反應，因此腸道有「第二大腦」之稱。幸福熟齡 ・ 1 天前
「這時間」吃早餐最健康！研究：延後1小時增11%死亡率
許多人為了遵循168斷食法，會延後或不吃早餐，但食安專家韋恩(楊世煒)表示，一項新研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃者，較容易早死。專家也建議，依照現有資料顯示，起床後一小時內進食是好的。若早餐時間從7:30延後1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
從85→55kg驚人變身！韓妞「吃飯改變1件事」輕鬆甩肉30公斤，還能喝可樂吃炸雞不復胖！
想減肥又不想放棄快樂人生？這位韓妞徐宥真（Seoyujin音譯）從85kg→55kg，狂甩30公斤，還能開心喝可樂、吃炸雞！她靠的不是節食，而是掌握「4個關鍵瘦身祕訣」，體脂一路掉、皮膚還變女人我最大 ・ 4 天前
防肺癌不只戒菸！新研究：多吃「3類食物」 罹癌率降35%
預防肺癌除了戒菸、遠離空污，飲食也能降低風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，「食物品質」是防癌關鍵，例如多攝取全穀、高纖蔬果等，少碰精緻糖、白麵包、甜飲料，選擇好油如橄欖油、魚油、堅果油，蛋白質以白肉為主，有助於降低罹肺癌的機率35%，肺癌死亡率少29%。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
周五「立冬」 冬天正式來了 馬偕醫院長張文瀚憂「這件事」引爆急診
本周五就是「立冬」，代表冬季正式來臨，醫院急診也恐慢慢會感受患者增加的壓力。馬偕醫院總院長張文瀚表示，目前氣溫尚未降低，...聯合新聞網 ・ 17 小時前
一直做恐釀洗腎！醫列「10大傷腎行為」 喝水也得小心
腎臟科醫師洪永祥提醒，腎功能會隨年齡退化，年輕時就要做好腎臟保養。喝水喝太少、高油高鹽飲食、熬夜、久坐、濫用止痛藥與保健食品等10大傷腎習慣，恐加重腎臟負擔、提前洗腎。掌握生活細節，守護腎功能、遠離腎病。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
太晚吃早餐恐早死！別超過「這時間」 研究：延後1小時死亡率增11%
吃早餐的時間會影響健康？食安專家韋恩（楊世煒）指出，一項研究發現，早餐早一點吃比較好，早餐太晚吃容易早死。專家指出，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間死亡率將增加8%至11%。鏡報 ・ 2 小時前
趙露思瘦身秘訣晚餐提前6點吃 花椰菜高纖低卡助燃脂
陸劇《許我耀眼》女主角趙露思狠甩嬰兒肥，身材蛻變成為熱議焦點。她透露自己的瘦身秘訣之一，就是晚餐提前在6點前吃完，並以花椰菜和芹菜等高纖蔬菜為主食。這樣的飲食方式不只是明星偏好，更有多項國際研究證實其減重效果。中天新聞網 ・ 1 天前