喝咖啡別碰B群！4類保健品全浪費 鐵質吸收大降54％

不少民眾每天習慣來一杯咖啡提神，食安專家韋恩（楊世煒）提醒，研究顯示，攝取咖啡會降低鐵、鋅、鈣與維生素B群的吸收率，所以飲用咖啡後至少1小時內，應避免補充特定的維生素與礦物質。

韋恩在臉書表示，經過專家研究，咖啡中富含多酚類的抗氧化物質，如可降低心血管疾病風險的綠原酸（Chlorogenic Acid, CGA），這些成分雖然有益健康，是咖啡可以抗氧化或是護肝等的機能來源，但是卻也會干擾部分維生素與礦物質的吸收。

韋恩舉例，瑞士於2022年進行的一項研究發現，缺鐵女性若將鐵劑與咖啡一起服用，鐵的吸收率比起與水同服低了54%。其原因在於咖啡中的多酚與單寧類抗氧化物質，會與鐵產生交互作用。不過，2020 年的研究也指出，只要在富含鐵的餐食前1至2小時飲用完咖啡，鐵的吸收並不會受到影響。

韋恩提及，咖啡因具有利尿作用，所以會加速水溶性維生素B群的排出，因此常喝咖啡的人，更要特別留意維生素B群的補充。

咖啡到底怎麼喝？

韋恩指出，喝完咖啡後，再等待1至2小時補充營養品，有助於降低干擾。或是將容易受影響的營養品安排在較少喝咖啡的晚間服用。尤其是將咖啡控制在每日2杯以內，能明顯減少對營養吸收的不利影響。專家也多半建議將每日咖啡因攝取量控制在200毫克以內，這也大約等於2杯咖啡。

